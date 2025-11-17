Thời gian:
Cố vượt ngầm tràn khi lũ dâng nhanh, xe container bị cuốn trôi, tài xế mất tích

Chiều 17/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm tài xế chiếc xe container bị lũ cuốn trôi trong lúc cố vượt ngầm tràn giữa thời điểm nước dâng nhanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, một xe container (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9. Dù khu vực cầu tràn A Rông Trên (ngã ba La Lay) đã được lực lượng trực chốt dựng rào chắn do nước chảy xiết, tài xế vẫn tự ý mở rào để cho xe đi qua, thời điểm các cán bộ chốt kiểm soát đang ăn trưa gần đó.

Hiện trường chiếc xe container bị nước lũ cuốn trôi.


Khi xe đến giữa ngầm, dòng nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, cuốn trôi phần đầu xe xuống vực. Tài xế lập tức trèo lên thành xe chờ ứng cứu. Lực lượng tại chỗ đã tổ chức tiếp cận, nhưng chỉ ít phút sau, dòng nước lớn tiếp tục quật mạnh khiến chiếc xe lật úp và bị cuốn trôi. Tài xế mất tích, chưa được tìm thấy.

Hiện, lũ ở khu vực này đang tiếp tục lên nhanh, việc tìm kiếm, cứu nạn người mất tích vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

