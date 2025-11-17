Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Theo cơ quan khí tượng, tối và đêm nay (17/11), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan tới Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4; khu vực ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 17/11, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; vùng núi và trung du rét đậm, một số nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C ở đồng bằng, 9-12 độ C tại vùng núi và trung du, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 17 và ngày 18/11 có mưa, mưa rào; từ đêm 17/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này dao động 12-14 độ C.



Trên biển, từ tối và đêm 17/11, gió Đông Bắc trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m. Từ gần sáng 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ tối và đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5 m.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, kèm mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết chuyển rét có thể ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng; mưa lớn gây ngập úng tại vùng trũng, đô thị, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Gió mạnh, sóng lớn trên biển tiếp tục gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Ngư dân được khuyến cáo hạn chế ra khơi trong thời gian có cảnh báo gió mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV