Mạo danh phó giám đốc VOV, dọa đăng tin bất lợi để cưỡng đoạt 200 triệu của chủ gara ô tô

Cảnh sát 113 bắt giữ nghi phạm Thiết - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 16-11, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) vừa bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (33 tuổi, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về hành vi giả danh lãnh đạo Đài VOV để cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, khoảng 21h15 ngày 14-11, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại khu đô thị Nam An Khánh.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh ngay lập tức đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc.

Bước đầu xác định nghi phạm Nguyễn Sỹ Thiết có hành vi mạo danh "phó giám đốc Trung tâm VOV" để đe dọa, yêu cầu anh Đ. (chủ gara ô tô) chuyển 200 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi liên quan đến gara ô tô của anh này.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bắt giữ nghi phạm Thiết cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh.

Hiện Công an xã An Khánh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn