TikTok Shop trở thành đối thủ "đáng gờm" của eBay. (Nguồn: Getty Images)

Dù có những thay đổi về thuế quan và giá hàng hóa tăng cao, người tiêu dùng vẫn sẵn sàng mua sắm ngẫu hứng các sản phẩm trên TikTok hơn bao giờ hết, đưa ứng dụng này lên ngang hàng với eBay.

Theo số liệu gần đây của công ty phân tích EchoTik, chỉ riêng trong quý 3/2025, TikTok Shop đã bán được 19 tỷ USD hàng hóa trên toàn cầu, thấp hơn không đáng kể so với tổng doanh thu 20,1 tỷ USD của eBay, sàn thương mại điện tử ra đời cách đây ba thập kỷ.

Các nhà phân tích và nghiên cứu cho rằng sự kết hợp giữa khâu tiếp thị mạnh mẽ và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng đã đưa đến thành công của TikTok Shop.

Theo ông Juozas Kaziukenas, một nhà phân tích độc lập về thương mại điện tử, tốc độ tăng trưởng của TikTok Shop không hề chậm lại, đặc biệt là ở Mỹ, nơi công ty khởi nghiệp hai năm trước sau khi mở rộng ra nước ngoài.

Theo EchoTik, TikTok Shop đã bán được lượng sản phẩm trị giá 4-4,5 tỷ USD tại Mỹ trong quý 3/2025, cao nhất trong số tất cả các quốc gia và tăng 125% so với quý trước.

Ông Kaziukenas dự đoán rằng TikTok Shop sẽ đạt doanh số bán vượt mốc 15 tỷ USD tại Mỹ trong năm nay. Điều này cho thấy tiềm năng của thương mại mạng xã hội, một phần của mạng xã hội rộng lớn và cũng cho thấy rõ ràng kênh thương mại này chưa đạt đến giới hạn.

Ông Patrick Nommensen, người đứng đầu các sáng kiến chiến lược của TikTok Shop tại châu Mỹ và Liên minh châu Âu, cho biết TikTok Shop có tác động lớn hơn so với "mua sắm trực tuyến hoặc thương mại xã hội truyền thống."

TikTok Shop đã tạo ra một trải nghiệm nơi người mua thực sự muốn mua sắm không vì người mà họ theo dõi mà vì đã khám phá ra những sản phẩm mà họ thực sự kết nối.

Ông Kaziukenas cho biết, TikTok Shop cũng có tính năng mua sắm trực tiếp đang thu hút được sự chú ý của người dùng Mỹ, mặc dù chưa được như kỳ vọng của công ty mẹ ByteDance. Nhìn chung, công ty vẫn đang nỗ lực đưa trải nghiệm mua sắm trực tiếp vốn rất phổ biến ở châu Á sang Mỹ.

Theo báo cáo của GlobalData hợp tác với TikTok Shop, khoảng 10% số người tiêu dùng đã mua hàng thông qua phiên phát trực tiếp trong 12 tháng tính đến tháng 4/2025.

Khi được ra mắt vào năm 2023, trước thềm mùa mua sắm lớn nhất trong năm, TikTok Shop đã giảm giá lên đến 60%, kèm theo mã giảm giá thứ hai có thể cộng dồn để giảm thêm 20%, nhằm thu hút người dùng. Nỗ lực ban đầu đã mang lại hiệu quả: Doanh số mua sắm trong dịp cuối tuần Black Friday - Cyber Monday năm 2024 đã tăng vọt 165% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ riêng doanh số trong ngày Black Friday đã đạt 100 triệu USD, gấp ba lần so với năm 2023. Sự kiện giảm giá năm nay bắt đầu từ ngày 12/11 và kéo dài đến ngày Cyber Monday.

Một báo cáo gần đây của nền tảng cung cấp dữ liệu khảo sát và phân tích thị trường Morning Consult cho thấy sự tăng trưởng đó của TikTok Shop đạt được khi ngày càng nhiều người tiêu dùng mua sắm thông qua các ứng dụng mạng xã hội một cách thường xuyên.

Các nhà phân tích cho rằng một phần sự gia tăng doanh số của TikTok Shop cũng có thể là do sức hút của Temu và Shein đối với người mua sắm tại Mỹ giảm sút sau khi quy định miễn thuế đối với các món hàng nhập khẩu có giá trị dưới 800 USD bị bãi bỏ. Những thương hiệu bán chạy nhất trên TikTok Shop là những thương hiệu ít được biết đến, có giá rẻ hơn./.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: vietnamplus.vn