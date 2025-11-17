Cụ bà 102 tuổi nói lời tạm biệt con trai 82 tuổi đang hấp hối gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn clip cảm động đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc ấm lòng của người mẹ 102 tuổi đến một bệnh viện ở Colombia để nói lời tạm biệt cuối cùng với người con trai 82 tuổi đang hấp hối của mình.

Cảnh quay cho thấy người mẹ lớn tuổi đeo khẩu trang đang cúi xuống giường nơi con trai nằm. Người phụ nữ được xác định là Teresa sau đó vuốt ve khuôn mặt con và bắt đầu khóc.

Với giọng nói ngọt ngào, xen lẫn nỗi buồn và nước mắt, bà dịu dàng nói: "Mẹ Teresa đang nói chuyện với con".

Người đàn ông gần như không phản ứng gì trước lời mẹ nói, nhưng bà vẫn tiếp tục xoa đầu và ghé sát vào mặt con trai hơn. Một lát sau, bà thì thầm: "Ngủ ngon nhé".

Clip kết thúc khi người phụ nữ lớn tuổi quay sang người đang quay phim để đưa ra một số chỉ dẫn.

Người mẹ 102 tuổi nói lời tạm biệt với con trai gây xúc động.

Người dùng mạng xã hội đã bình luận về cuộc gặp gỡ cuối cùng đầy xúc động và buồn bã giữa hai mẹ con: "Tình yêu của người mẹ là vô tận", "Là một người mẹ, tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải trải qua điều gì như vậy", "Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau khi mất một đứa con", "Mẹ đã ở đó khi con đến và mẹ ở đó khi con ra đi", Có phải chỉ có mình tôi muốn khóc không?", "Tôi sẽ đi ôm mẹ tôi ngay bây giờ".

Nhiều người dùng mạng nhận xét rằng cảnh quay này là lời nhắc nhở về tình yêu thương vô điều kiện và vĩnh cửu mà chỉ có người mẹ mới có thể mang lại, một cử chỉ đầy dịu dàng và trìu mến, nhưng cũng thấm đẫm nỗi buồn sâu thẳm.

Cuộc gặp gỡ cảm động này không chỉ phản ánh sự mong manh của cuộc sống mà còn phản ánh sự vĩ đại của tình yêu gia đình, mối liên kết bền chặt vượt qua thời gian và hoàn cảnh.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn