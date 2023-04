Vụ "chiến thần tóp tóp" bán dầu gội 18k: Bẻ lái bất ngờ trong livestream, bị netizen trách PR lố

4/4 là một trong những dịp "sale ngày đôi" lớn trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh không khí sôi sục mua sắm của dân tình thì mạng xã hội cũng được phen dậy sóng với câu chuyện hợp tác bán hàng đến từ Dược phẩm Hoa Linh và "idol tóp tóp" Võ Hà Linh.

Your browser does not support the video tag.

"Chiến thần Hà Linh" đưa ra lời quảng cáo chấn động cho màn livestream bán hàng tối 4/4 (nguồn: TikTok Ha Linh Official)

Cụ thể, cách đây 2 ngày Hà Linh đã có 1 thông báo "chấn động" trên trang TikTok rằng: Chưa từng có với nhãn hàng Nguyên Xuân (thuộc thương hiệu Dược phẩm Hoa Linh), dầu gội đầu xanh chỉ 18 “cành”, dầu gội đầu nâu chỉ 11 “cành”. Trong khi đó, thực tế giá của sản phẩm này tại các kênh phân phối chính thức của hãng như: Shopee Mall, hiệu thuốc, đại lý bán lẻ... dao động từ 76-102k. Tức là so với mức giá của "chiến thần" Hà Linh thì đây quả là một con số "ngã ngửa".

Chính vì lẽ đó, làn sóng phẫn nộ đã nổi lên. Các đại lý, nhà thuốc và ngay đến cả người tiêu dùng cho rằng: Dẫu biết đây là 1 chiêu thức Marketing nhằm tăng nhận diện cho sản phẩm nhưng "phá giá" trong kinh doanh là tối kỵ.

Ngay lập tức, cả nhãn hàng lẫn team Hà Linh đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và các đối tác phân phối. Tuyệt đối sẽ không có sự "phá giá" nào ở đây cả. Tuy nhiên cả 2 bên đều chỉ nói chung chung mà không giải thích rõ ràng cho việc này.

Tất nhiên, "trăm nghe không bằng một thấy". Đó là lý do, vào đúng 21 giờ ngày 4/4, netizen nô nức kéo vào xem livestream của Võ Hà Linh để kiểm chứng thực hư. Vốn đã nổi tiếng là "chiến thần tóp tóp" lại thêm sự hiếu kỳ của dân tình, livestream của Võ Hà Linh có lượng người xem khủng khiếp lên đến hơn 300k mắt theo dõi.

Livestream của "chiến thần tóp tóp" đạt lượt view khủng

Ngay tại đây, Võ Hà Linh đã có màn "quay xe" cực khét khi bày tỏ rằng cô rất yêu thương mỹ phẩm của Dược phẩm Việt và các anh chị em đại lý, nhà phân phối. Cô chính thức công bố, không có "dầu gội xanh 18 cành, dầu gội nâu 11 cành" nào ở đây cả. Thực tế, đây là hình thức mua combo khuyến mại mua 1 tặng 1 gồm dầu gội + kem đánh răng.

Hóa ra là deal mua combo giảm giá số lượng có hạn chứ không có chuyện mua dầu gội 11.000 hay 18.000 đồng

Đặc biệt, combo này có số lượng giới hạn nhất định (có thể chỉ cỡ dưới 150 suất). Chẳng hạn như combo dành cho dầu gội đầu Nguyên Xuân nâu, ngay khi đạt số lượng 138 lượt mua thì đã được TikTok Shop thông báo "bán hết". Các lượt mua sau sẽ chẳng còn cơ hội "chốt đơn" với giá này mà sẽ phải mua theo đúng giá niêm yết của hãng. Và có chăng sẽ chỉ được giảm theo cơ chế voucher thông thường giống như việc bạn mua ở các sàn TMĐT hoặc cửa hàng đại lý khác.

Thực tế, deal sale này có số lượng giới hạn và không phải ai cũng được mua với giá rẻ "ngã ngửa"

Mặc dù không bán phá giá, nhà nhà người người đều tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, netizen lại cảm thấy "như bị lừa" và cho rằng: Phía Võ Hà Linh lẫn thương hiệu Dược phẩm Hoa Linh không rõ ràng ngay từ đầu. Thậm chí, "chiến thần tóp tóp" có phần hơi lố trong việc thông báo đến với khán giả. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến màn hiểu lầm đáng tiếc này.

Bởi rõ ràng trong clip đăng tải trên TikTok, "chiến thần" khẳng định rằng: "Hà Linh đến kho, không lo về giá!" đồng thời chắc như đinh đóng cột về việc chỉ có trong phiên live của mình mới có giá "xanh 18 cành, nâu chỉ 11 cành". Nếu ngay từ đầu, cô có "bóng gió" rằng đây là giá theo combo hoặc ưu đãi về quà tặng thì chắc chắn câu chuyện sẽ được hiểu theo một nghĩa khác.

Hà Linh đã có màn PR lố dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc của netizen

Về phía Dược phẩm Hoa Linh cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi ngay khi tranh cãi nổ ra, nhãn hàng dù lên bài giải thích nhưng cũng không nói một cách cụ thể. Bảo sao dân mạng thả bao nhiêu biểu tượng giận dữ trên fanpage. Và thậm chí, nhãn hàng còn không dám mở phần bình luận vì sợ hứng thêm "gạch đá" của netizen.

Dược phẩm Hoa Linh và bài đăng trấn an nhận về rổ biểu tượng giận dữ của dân mạng

Dưới đây là những bình luận của netizen bày tỏ sự thất vọng đối với chiến dịch hợp tác của nhãn hàng và "chiến thần" triệu follow. Có lẽ sau vụ việc này, Dược phẩm Hoa Linh nói riêng và các thương hiệu nói chung cần có một chiến lược marketing tinh tế hơn để có thể thuyết phục người dùng.

Netizen cảm thấy khó chịu vì màn PR quá đà dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc

Tác giả: THƯ HÂN

Nguồn tin: Thể thao & Văn hóa