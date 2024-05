Minh Hằng lộ vết bầm tím trên mặt, nói gì khi bị hỏi chơi trò "tác động vật lý" với chồng đại gia?

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Minh Hằng chia sẻ khó khăn khi lần đầu làm mẹ.

Mới đây, Minh Hằng bất ngờ hé lộ việc bản thân gặp sự cố, khiến phần trán bị bầm tím. Khi đi ra ngoài, cô phải dùng chiếc mũ để che chắn vết thương. Nữ diễn viên cho biết: "Bất đắc dĩ lắm em mới lên đồ rườm rà vậy nha".

Bên cạnh đó, Minh Hằng còn đăng tải khoảnh khắc lăn trứng gà luộc để làm tan vết bầm, kèm theo câu hỏi thử thách: "Đố mọi người em bị gì?".

Phần trán bị bầm tím, Minh Hằng phải lăn trứng gà luộc.

Nữ diễn viên phối phụ kiện kèm với mũ để che vết thương.

Sau đó, một người xem đã để lại phản hồi: "Chị chọi đầu với chồng phải không?". Đáp lại, Minh Hằng cho biết: "Chắc ổng dám". Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa giải thích thêm về việc có vết bầm trên trán.

Minh Hằng phản hồi khi được hỏi việc "chọi đầu với chồng".

Thời gian qua, Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm từ khi kết hôn và hạ sinh quý tử đầu lòng. Cô có cuộc sống ngày càng viên mãn, được chồng đại gia yêu chiều và hỗ trợ mọi mặt.

Trong phỏng vấn gần đây, Minh Hằng cho biết, cô và chồng bên nhau hơn 8 năm nhưng đến khi có con, cuộc sống mới có nhiều thay đổi. Dù vậy, nữ nghệ sĩ thấy mừng vì 2 vợ chồng chưa từng cãi vã. Minh Hằng nói cô may mắn vì có người chồng tâm lý, thấu hiểu mình.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng và ông xã ngày càng êm ấm.

Nữ diễn viên được chồng hỗ trợ yêu chiều, hỗ trợ mọi mặt.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết gia đình chồng cũng thông cảm cho tính chất công việc của cô nên hỗ trợ tối đa việc chăm con.

Minh Hằng bộc bạch: "Anh kêu tôi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, bớt lo cho con lại. Anh hiểu công việc của tôi quan trọng ngoại hình, anh cũng hiểu khi người phụ nữ cân bằng được công việc và cuộc sống mới hạnh phúc. Tôi may mắn khi có người chồng quan tâm và thấu hiểu mình".

Minh Hằng dành nhiều lời khen cho chồng.

Được biết, con trai Minh Hằng nay đã gần 9 tháng tuổi. Nhóc tì "đốn tim" người xem khi có vẻ ngoài ngày càng bụ bẫm, đáng yêu. Bé Mỡ sở hữu đôi mắt to tròn, 2 má phúng phính và trán cao. Đường nét gương mặt của cậu bé được khen giống hệt bố. Riêng chiếc mũi của nhóc tì được cho là "sao y bản chính" từ "Bé Heo" Minh Hằng.

Từ khi được 3 tháng tuổi, bé Mỡ đã được theo bố mẹ đi nghỉ dưỡng ở nhiều nơi như Phan Thiết, Đà Lạt... Ngoài ra, Minh Hằng sắm cho con một loạt sách, đồ chơi thông minh. Theo người đẹp, cho bé tiếp xúc với sách truyện từ nhỏ là cách giúp con làm quen, thêm yêu sách vở.

Con trai Minh Hằng ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.

Tâm sự về việc làm mẹ, nữ diễn viên cho biết ban đầu cô áp lực, đặt ra nhiều nguyên tắc khiến những người xung quanh mệt mỏi theo. Về sau, cô học cách cân bằng, mọi việc dần thoải mái hơn.

"Nói thật ban đầu tôi hà khắc với bản thân lắm, không tin ai chăm con mình cả, lúc nào cũng dán mắt vào camera xem con. Ngay cả lúc chồng cho em Mỡ ăn, tôi cũng phải quan sát kỹ, đến nỗi anh nói "anh cũng là ba đứa bé mà, em phải tin anh chứ", mình cũng "ờ ha, ổng nói đúng mà". Giờ thì ok hơn rồi, tôi được đả thông tư tưởng", cô cho biết.

Minh Hằng tâm sự những vất vả trong thời gian đầu tập làm mẹ.

Trước đó vào tháng 8/2023, Minh Hằng hạ sinh quý tử đầu lòng với chồng đại gia bằng phương pháp IVF. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, giờ đây cô đã trở lại làm việc, tham gia một số hoạt động showbiz.

Sau gần 2 năm kết hôn, nữ diễn viên Chị chị em em cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội, tuy nhiên cô vẫn giấu kín diện mạo ông xã để giữ sự riêng tư.

