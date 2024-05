Ủy ban Kiểm tra đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy

Trong các ngày 06 và 07/5/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 41.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Đề nghị kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Bắc Giang, UBKT Trung ương nhận thấy:

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, phóng viên đề nghị Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra và diễn biến mới liên quan đến một số vụ án đang được quan tâm, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Đối với vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Bị can mới nhất bị khởi tố là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1/5/2024.

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông DƯƠNG VĂN THÁI

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái.

Trước đó, chiều 2/5, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành văn bản số 3566 về việc đăng thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, chiều 2/5, Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình, Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái.

Theo trang baucuquochoi.vn (TTXVN), ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; Quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng.

Ông Dương Văn Thái giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái từng đảm nhiệm các chức vụ: Thị ủy viên, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Từ 2/2021 - 6/2021, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

