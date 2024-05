Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Nghệ An

Pháp luật

Ngày 9/5, tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị L., Trương Thị H. và Nguyễn Văn V. về các tội mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.