Xăng dầu đồng loạt giảm gần 1.500 đồng/ lít, giảm mạnh nhất từ đầu năm

Giá xăng giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 1.288 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 22.623 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 23.544 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu diezen 0.05S không cao hơn 19.847 đồng/lít (giảm 759 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.701 đồng/lít (giảm 843 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 17.503 đồng/kg (giảm 160 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo đại diện Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 2/5/2024 - 8/5/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng lên, đồng USD mạnh lên gây áp lực đối với nhu cầu dầu toàn cầu, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, hy vọng về cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza giữa Israel và Hamas… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 2/5/2024 và kỳ điều hành ngày 9/5/2024 là 94,126 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,217 USD/thùng, tương đương giảm 7,12%); 98,380 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,373 USD/thùng, tương đương giảm 6,97%); 94,538 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,825 USD/thùng, tương đương giảm 4,86%); 95,964 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 4,321 USD/thùng, tương đương giảm 4,31%); 514,680 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 5,575 USD/tấn, tương đương giảm 1,07%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VNĐ/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đồng thời, liên bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức