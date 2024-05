Nghệ An: Thông báo hoãn xuất cảnh đối với 5 giám đốc doanh nghiệp

Ngày 9/5, trang thông tin điện tử Nghệ An đã đăng tải về việc 5 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nợ thuế.

Trước đó, ngày 8/5, Cục thuế tỉnh Nghệ An phát đi 5 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế.

Cụ thể, 5 người bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: Ông Ngô Anh Dũng (SN 1984) trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An là Giám đốc Công ty TNHH Hà Mẫn; Ông Trịnh Xuân Trụ (SN 1980) trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An là Giám đốc Công ty CP phát triển địa ốc An Thuận Phát; Ông Đặng Đình Sơn (SN 1993) trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế là Giám đốc Công ty TNHH kết cấu thép Ba Miền Việt Nam (có địa chỉ tại Nghệ An); Ông Đặng Đình Thực (SN 1985) trú tại TX. Hoàng Mai, Nghệ An là Giám đốc Công ty TNHH May thực gia bảo Quỳnh Xuân; Ông Vũ Trung Hiếu (SN 1988) trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Giám đốc Công ty TNHH Phúc Phổ (trụ sở tại Nghệ An).

Tạm hoãn xuất cảnh do các doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh minh hoạ

Thông báo nêu rõ, lý do các trường hợp trên bị tạm hoãn xuất cảnh do cá nhân là đại diện pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn