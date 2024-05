Phương thức xét tuyển vào lớp 10 tiên tiến các trường THPT công lập tại TP Vinh

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) năm 2024 được tuyển sinh 5 lớp 10 theo mô hình tiên tiến với 200 chỉ tiêu. Ảnh: Hồ Lài

Chỉ tiêu, hình thức xét tuyển vào lớp 10 mô hình tiên tiến

Theo kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu được phê duyệt, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) năm học 2024-2025 có 23 lớp 10 công lập với 1.010 học sinh. Trong đó có 18 lớp tuyển sinh theo hình thức truyền thống với 810 chỉ tiêu. Các thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, trường được 5 lớp tuyển sinh theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế với 200 chỉ tiêu. Với lớp tiên tiến, học sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 3 hình thức.

Giờ học của học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Thứ nhất, xét tuyển theo kết quả rèn luyện, học tập cấp THCS kết hợp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế. Điều kiện về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế cụ thể là đạt tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 450 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 450 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 31 điểm)…

Thứ 2, xét tuyển theo kết quả rèn luyện, học tập cấp THCS kết hợp chứng chỉ Tin học quốc tế. Thí sinh cần có ít nhất 1 trong 3 chứng chỉ IC3 GS6 Level 1, IC3 GS6 Level 2, IC3 GS6 Level 3 từ 700 điểm trở lên.

Thứ 3 là xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức. Điểm trúng tuyển là tổng điểm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lấy từ cao đến thấp.

Cũng theo thông báo của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, việc xét tuyển vào lớp 10 mô hình tiên tiến dựa vào hình thức xét kết quả học tập, rèn luyện cấp THCS kết hợp chứng chỉ năng lực tiếng Anh hoặc Tin học quốc tế không vượt quá 50% chỉ tiêu của hệ này. Kết quả trúng tuyển sẽ được nhà trường công bố trước ngày 25/5/2024 (trừ thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức).

Năm học 2024-2025, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) cùng được tuyển sinh 20 lớp 10 với chỉ tiêu 890 học sinh. Trong đó, có 18 lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018 với chỉ tiêu 810 học sinh.

Bên cạnh đó, mỗi trường được tuyển sinh 2 lớp tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế với chỉ tiêu 80 học sinh. Việc tuyển sinh vào lớp tiên tiến cũng được thực hiện theo 3 hình thức gồm: xét kết quả rèn luyện, học tập cấp THCS và kết quả chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ Tin học quốc tế; xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, mỗi năm thành phố Vinh có khoảng 650 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Hồ Lài

Thành phố Vinh là địa phương được đánh giá là có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập căng nhất tại Nghệ An, với điểm trúng tuyển những năm gần đây cao hơn so với các trường nằm tốp đầu ở huyện từ 5 – 7 điểm.

Năm nay, số học sinh lớp 9 của TP Vinh hơn 6.000 em, tăng hơn 800 em so với năm học trước, trong khi số trường THPT công lập trên địa bàn chỉ có 3 đơn vị. Tỷ lệ chọi lớn khiến nhiều phụ huynh, thí sinh áp lực để cạnh tranh vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được phê duyệt, mỗi trường THPT tại TP Vinh đều được tăng chỉ tiêu tuyển sinh 3 lớp 10. Qua đó, phần nào giải quyết khó khăn, áp lực do thí sinh tăng đột biến.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng thống kê, mỗi năm thành phố Vinh có khoảng 650 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Đồng thời có khoảng 700 học sinh trúng tuyển vào các trường ở huyện lân cận thành phố Vinh như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn... Sở cũng đã tăng chỉ tiêu cho các trường này để giảm áp lực cho học sinh tại địa bàn các huyện.

Chứng chỉ IELTS là một tiêu chí xét tuyển

Trước đó, việc Bộ GD&ĐT siết chặt không tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên chứng chỉ IELTS được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm. Qua tìm hiểu, phần lớn học sinh ôn và thi chứng chỉ IELTS từ sớm với mong muốn có thêm lợi thế tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đến năm lớp 9, các em tập trung dành thời gian để ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức.

Tại Nghệ An, những năm gần đây, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An được tổ chức với 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, cùng hệ số điểm. Bên cạnh đó, một số trường được phép tuyển sinh thêm các lớp theo mô hình tiên tiến, lớp IELTS… có sử dụng kết quả chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế là 1 trong các tiêu chí để xét tuyển. Hình thức xét tuyển, chỉ tiêu các lớp này thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

Đây cũng được xem là động lực để thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh – môn học được xem là vùng trũng của giáo dục địa phương. Ngành giáo dục các địa phương của có đề án tăng cường tiếng Anh trong các nhà trường giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030.

Thí sinh Nghệ An dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023. Ảnh: Hồ Lài

Cô Nguyễn Thị Tú Anh – giáo viên tiếng Anh, chủ nhiệm lớp 9C - Trường THCS Hưng Bình (TP Vinh) thông tin: “Trường chúng tôi triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường được 4 năm, và năm học 2023 – 2024 lớp học sinh đầu tiên tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường sẽ tốt nghiệp. Cá nhân tôi chủ nhiệm và trực tiếp dạy học, thấy đây là một chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng tiếng Anh trong nhà trường.

Kết thúc khóa học, học sinh lớp Tiếng Anh tăng cường có tiến bộ rõ nét, phụ huynh đồng lòng, nhiều em đã có chứng chỉ IELTS. Trong đó có những học sinh đạt chứng chỉ IELTS 8,5; 8.0; 7.5 và thấp nhất là 6.0".

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, thực tế phương phương thức tuyển sinh lớp 10 của tỉnh những năm qua đều nêu rõ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế chỉ là 1 tiêu chí, điều kiện trong xét tuyển. Nghệ An không tuyển thẳng hay cộng điểm ưu tiên đối với chứng chỉ IELTS hay chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nào khác.

Như vậy, theo phương án tuyển sinh năm nay, Nghệ An cho phép Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật được tuyển sinh lớp 10 hệ tiên tiến theo 3 hình thức xét tuyển. Trong đó có hình thức xét kết quả rèn luyện, học tập THCS và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế. Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ như 1 tiêu chí xét tuyển là ghi nhận kết quả học tập của học sinh cũng như là hướng để thúc đẩy dạy học ngoại ngữ trên địa bàn.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn