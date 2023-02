Rừng thông khoảng 40 năm tuổi bị đốn hạ để trồng keo

Những ngày qua, PV Báo Dân trí nhận được phản ánh tình trạng một số hộ dân ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tự ý phá rừng thông để trồng keo. Người dân lo ngại rằng, nếu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì hàng trăm ha thông khoảng 40 năm tuổi ở xã Quỳnh Tân có thể bị xóa sổ.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực rừng thông ở xóm 3 và 14, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) giáp ranh với xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) một diện tích khá lớn rừng thông bị chặt hạ để trồng keo.

Tại hiện trường ngổn ngang gốc, cành thông bị chặt phá, đào xới. Những gốc thông có đường kính 10 - 45cm, thậm chí cây to trên khoảng 50cm đã bị đào bật gốc, đốt cháy đen...

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh rừng thông 40 năm tuổi bị đốn hạ

Một gốc cây thông lớn bị đào bới lên phơi rễ đã khô.

"Hiện vẫn còn rất nhiều gốc thông nằm rải rác trên diện tích khoảng 7 - 8ha đã được trồng keo; còn thân cây thông đã được chuyển khỏi hiện trường. Hôm chúng tôi phản ánh, thì xã và cán bộ kiểm lâm lên kiểm tra và đánh dấu được 42 cây bị chặt hạ.

Là một đảng viên tôi thấy có trách nhiệm nên báo cho chính quyền. Khi tôi báo, chính quyền lên kiểm tra thì chỉ đếm được rất ít cây (42 cây) so với thực tế bị chặt hạ", chị T.T.L. - người dân xã Quỳnh Tân, cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 7 - 8ha rừng thông đã bị chặt phá, được đốt cháy lem luốc… thay vào đó là những cây keo nhỏ đã được trồng thay thế.

Nhiều gốc cây thông sau khi bị chặt hạ và đã được đổ đất lên để che giấu.

Nhiều gốc cây thông có đường kính từ 30 - 45cm được đốt cháy, tuy nhiên khi đi kiểm tra cán bộ kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương không đánh dấu.

"Việc rừng thông bị chặt hạ là có thật. Tuy nhiên, rừng thông này đã giao cho một số người, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã chúng tôi. Khu vực rừng thông bị phá thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai), chứ không phải nằm trên đất của chúng tôi. Nhưng do diện tích đất rừng được cấp cho bà con xã chúng tôi nên chính quyền chỉ có trách nhiệm phối hợp để làm rõ", ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, thì hiện nay diện tích rừng thông bị chặt phá, đốt để trồng keo đã được Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu - thị xã Hoàng Mai lập biên bản, xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan.

Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai cho biết, đây chủ yếu là những cây thông rai, nằm lẫn lộn với cây keo của bà con…

"Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã cử anh em và mời chính quyền địa phương có mặt để kiểm đếm và lập biên bản. Đồng thời xác minh khu vực rừng này để phân định ranh giới giữa hai xã (xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu và Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai).

Hiện nay chúng tôi đang cho xác minh nguồn gốc khu vực rừng này được giao năm bao nhiêu; khi giao rừng thì có cây thông hay không, khi đó mới xử lý được người vi phạm", ông Lê Ngọc Hữu nói.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí