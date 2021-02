UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2021

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong tháng 2/2021, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chuẩn bị rất tốt mọi điều kiện để người dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn. Đặc biệt tổ chức tốt hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng đã đạt được những kết quả tích cực nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công... Triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử . Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid 19 các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao vui xuân đón tết đã phải dừng lại, sức mua các mặt hàng Tết giảm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế về “5K”. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời quan tâm giám sát công tác đến khai báo y tế, xét nghiệm và quản lý chặt các đối tượng nhập cảnh trái phép, trở về từ những vùng có dịch. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06 của Thủ tướng, tránh việc vui Xuân kéo dài sau Tết; yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị để thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép” ngay từ đầu năm.

Cùng với đó là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua. Đối với các lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung xúc tiến thương mại, liên kết phát triển, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất.

Liên quan đến vấn đề lao động việc làm, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm đến chính sách hỗ trợ, tìm kiếm việc làm cho người lao động; chủ động liên kết với các doanh nghiệp để chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án lớn đang đầu tư xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong điều kiện dịch bệnh, cần phải thay đổi cách tiếp cận thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, với phương châm nhanh, đúng, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam quan tâm đến vấn đề quy hoạch nhằm đảm bảo quỹ đất để mở rộng thu hút các dự án công nghiệp gắn với đất xây dựng nhà ở xã hội và các dịch vụ đi kèm trong Khu kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi các quy định liên quan thủ tục đầu tư; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 26 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm tham mưu sửa đổi quy định tiếp cận đất đai, xây dựng quy hoạch sử dụng đất. Các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ thu, chi ngân sách, cũng như tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Đối với ngành GTVT, tập trung rà soát, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện các dự án trọng điểm. Ngoài ra, các sở ngành, địa phương tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử, giao nhận quân, diễn tập phòng thủ đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Trong phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào nội dung các Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025.

