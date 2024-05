Giáo viên bị phụ huynh lăng mạ, đe dọa ngay tại trường học ở Huế

Trường THCS Hùng Vương, TP Huế - nơi các giáo viên bị phụ huynh xông vào chửi bới, xúc phạm danh dự. (Ảnh: Đại Dương)

Các giáo viên Trường THCS Hùng Vương (phường Trường An, TP Huế) vừa gửi đơn trình bày nhờ bảo vệ tính mạng về việc bị phụ huynh học sinh đe dọa, xúc phạm ngay tại trường.

Khoảng 6h55 sáng 26/4, vợ chồng ông V.H. (trú đường Đào Tấn, phường Trường An, TP Huế) là phụ huynh một học sinh đang học lớp 8 tại Trường THCS Hùng Vương đã bước vào phòng Hội đồng nhà trường.

Tại đây, khi một nữ giáo viên đến gặp hỏi chuyện, ông H. đã dùng nhiều lời nói xúc phạm, chửi bới, đe dọa và sỉ nhục giáo viên như gọi cô giáo là “gái bán hoa”, “bán cá”…

Một số giáo viên khác và cô Phó Hiệu trưởng đến giải quyết cũng bị vợ chồng ông H. lớn tiếng đe dọa, chửi bới và đe dọa nếu học sinh bị dang dở chuyện học, nhà trường sẽ không yên với gia đình ông.

Trong chiều cùng ngày, Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương tổ chức họp giải quyết sự việc. Nhưng tại cuộc họp này, vợ chồng ông H. vẫn lớn tiếng xúc phạm giáo viên và ngành Giáo dục, hù dọa đòi “đánh vỡ mặt các cô giáo”, “con tôi ra khỏi trường thì sẽ không để yên các cô giáo”…

Tại cuộc họp do bà Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì nhưng không có động thái bảo vệ giáo viên, làm vợ chồng ông H. tiếp tục sỉ nhục, xúc phạm và đe dọa, làm loạn cuộc họp. Cuối cùng, cuộc họp không đạt kết quả.

Các giáo viên Trường THCS Hùng Vương, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ bảo vệ tính mạng sau nhiều hành động xúc phạm, đe dọa của vợ chồng ông V.H. (Ảnh: Đại Dương)

Nguyên nhân ban đầu do trong một tiết học Âm nhạc, con vợ chồng ông H. bị cô giáo dạy nhạc mời ra khỏi lớp do hay gây mất trật tự. Sau đó, ông H. cùng vợ tìm đến trường giải quyết theo hướng tiêu cực.

“Lâu nay, việc cha mẹ học sinh xúc phạm, đe dọa giáo viên, quậy phá trong trường học đã diễn ra, nhưng sự việc này có thể nói là không thể chấp nhận được. Kính mong quý lãnh đạo xem xét có hướng giải quyết để người giáo viên không bị áp lực từ những hành vi thiếu chuẩn mực của phụ huynh và người quản lý. Như vậy chúng tôi mới yên tâm đứng lớp, truyền đạt kiến thức cho các em”, các giáo viên kiến nghị.

Liên quan sự việc, trong chiều 6/5 và sáng 7/5, PV đã liên hệ bằng điện thoại và cả nhắn tin với bà Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương để làm rõ thông tin nhưng bà này đều không phản hồi.

Trả lời PV, ông Trần Thành, Chủ tịch UBND phường Trường An, TP Huế cho biết đã nắm sự việc.

"Hiện chúng tôi một mặt yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường thông tin chính xác cho Công an phường, mặt khác yêu cầu Công an phường cung cấp kết quả làm việc các bên liên quan sau buổi làm việc giữa Công an, vợ chồng ông H. và nhà trường, để phường báo cáo cấp trên”, ông Thành nói.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Huế cho hay đã nhận được đơn thư và sẽ sớm giải quyết vụ việc.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn