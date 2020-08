Nghệ An (Bài 4): Công ty Hoa Thường đang đấu nối trái phép vào đường tránh Vinh, trách nhiệm thuộc về ai?

Xem VIDEO 2: Cặp đôi Trạm trộn bê tông Hoa Thường và Dầu khí Nghệ An “bức tử” môi trường

Thời gian qua, người dân và các phương tiện tham gia giao thông mỗi khi đi qua cung đường tránh Vinh tại KM 15 + 320 (PT) rất bức xúc vì tình trạng các xe chở cát, đá, xi măng và xe bê tông của Công ty Hoa Thường và Công ty Dầu khí Nghệ An đi ra vào trạm trộn bê tông đã làm rơi vãi cát, đá ra đường, đồng thời các xe từ trạm trộn bê tông trước khi lưu thông vào đường tránh Vinh không được rửa lốp nên đã kéo theo một lượng lớn đất, cát khiến đoạn đường lúc nào cũng trong tình trạng bụi mù mỗi khi có xe đi qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Điểm đấu nối tạm thời vào đường tránh Vinh không phép của Công ty Hoa Thường nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm

Đất, cát từ trong trạm trộn bê tông Hoa Thường và Dầu khí Nghệ An kéo ra đường, mỗi khi xe ô tô lưu thông qua là cuốn bụi bay mù mịt

Để làm rõ thêm trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để Công ty Hoa Thương ngang nhiên mở đường đấu nối trái phép vào đường tránh Vinh mà không bị xử lý. Ngày 29/7/2020, phóng viên Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó cục trưởng Cục quản lý đường bộ II (Tổng Cục đường bộ, Bộ Giao thông – Vận tải), ông Hoài cho biết: “Về việc mở đường nhánh Công ty TNHH Hoa Thường có một điểm đấu nối tạm nhưng đã hết hạn, chúng tôi đã gửi văn bản lên UBND tỉnh đề nghị xóa điểm đấu nối tạm đó. Chúng tôi đã đề nghị từ năm ngoái đến giờ nhưng UBND tỉnh vẫn chưa giải quyết được cho chúng tôi. Văn bản này chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị”.

Ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó cục trưởng Cục quản lý đường bộ II khẳng định: “Công ty TNHH Hoa Thường có một điểm đấu nối tạm nhưng đã hết hạn, chúng tôi đã gửi văn bản lên UBND tỉnh đề nghị xóa điểm đấu nối này”

Theo tài liệu ông Hoài cung cấp, năm 2019, Cục Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý các điểm đấu nối tạm thời vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (văn bản số 901/CQLĐBII-ATGT ngày 03/7/2019 và văn bản số 1427 CQLĐBII-ATGT ngày 19/8/2019). Trong các văn bản này đều nêu rõ: “Nhằm đảm bảo công tác quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn được thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải thông tuyến, Cục Quản lý đường bộ II kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư (hoặc chủ quản lý, sử dụng) tự xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như hiện trạng ban đầu”.

Văn bản kiến nghị của Cục quản lý đường bộ II gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý các điểm đấu nối tạm thời vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngay sau khi nhận được văn bản của Cục Quản lý đường bộ II, ngày 26/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 6044/UBND-CN chỉ đạo sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ II, Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc với chủ đầu tư (hoặc chủ quản lý, sử dụng) các điểm đấu nối tạm thời, để xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời đã hết hạn và hoàn trả lại hành lang an toàn giao thông đường bộ như hiện trạng ban đầu theo đề nghị của Cục Quản lý đường bộ II tại văn bản nêu trên, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tới các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý đóng các điểm nối tạm tạm thời vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/10/2019, sở Giao thông vận tải có văn bản báo cáo số 3133/SGTVT-KCHTGT gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc báo cáo kiểm tra, xử lý đóng các điểm đấu nối tạm thời vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh, nội dung có nêu: Do thủ tục cấp phép đấu nối tạm và thủ tục xử lý đóng điểm đấu nối tạm lâu nay do Cục Quản lý đường bộ II tổ chức thực hiện. Mặt khác, các điểm đấu nối chủ yếu là đường vào dự án của các tổ chức kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh. Thời gian qua, Đoàn kiểm tra đang phối hợp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu… để kiểm tra, làm việc cụ thể với Chủ đầu tư điểm đấu nối. Do vậy, công tác kiểm tra rà soát và xử lý đang được thực hiện. Sau khi có kết quả kiểm tra, làm việc với Chủ đầu tư, Sở GTVT sẽ tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Văn bản báo cáo về tình hình kiểm tra, xử lý đóng các điểm đấu nối tạm thời vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh của sở Giao thông vận tải gửi UBND tỉnh Nghệ An

Từ khi sở Giao thông vận tải báo cáo tỉnh Nghệ An về việc xử lý xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời đã hết hạn đến nay đã gần được 1 năm, nhưng nhựng tế các điểm đấu nối tạm thời đã hết hạn vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điển hình là điểm đấu nối tạm thời vào đường tránh Vinh của Công ty Hoa Thường đã hết hạn nhưng công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động mà không bị sở Giao thông vận tải kiểm tra xử lý. Theo như lời nói của ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó cục trưởng Cục quản lý đường bộ II thì rõ ràng Công ty Hoa Thường đang sử dụng điểm đấu nối vào đường tránh Vinh là trái phép.

Vậy, vì sao sở GTVT lại chậm trễ trong việc xử lý những điểm đấu nối tạm thời đã hết hạn? Nếu từ các điểm đấu nối không phép này nếu xảy ra tai nạn giao thông thì ai sẽ chịu trách nhiệm?. Lãnh đạo sở Giao thông vận tải, Ủy Ban an toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?.

Xem VIDEO: Trạm trộn bê tông Dầu Khí hoạt động không phép, vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường

Cục quản lý đường bộ II bán hành quyết định xử phạt 12 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hoa Thường vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngoài ra, đối với việc tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, ngày 30/7/2020, Cục quản lý đường bộ II đã có quyết định số 240/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty TNHH Hoa Thường số tiền 12 triệu đồng, đồng thời buộc phải thu dọn ngay vật liệu và khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do lỗi vi phạm hành chính gây ra. Còn đối với Công ty Dầu khí Nghệ An đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt, liệu Công ty này có bị xử phạt theo quy định với những lỗi vi phạm nói trên hay không?.

Đến đây, dư luận đang rất trong chờ vào sự chỉ đạo quyết liệt, công tâm của UBND tỉnh Nghệ An đối với các ngành chức năng để xử lý nghiêm những điểm đấu nối trái phép, không phép vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xử lý nghiêm hành vi đấu nối không phép vào Quốc lộ (đường tránh Vinh) của Công ty Hoa Thường và Công ty Dầu khí Nghệ An mà nhân dân bức xúc và báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.

Tác giả: Kế Hùng – Ngọc Trâm

Nguồn tin: Moitruong.net.vn