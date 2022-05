Vụ tạm giữ lô gỗ của doanh nghiệp ở Nghệ An: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh

Ngày 11.5, trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, đã giao Công an thành phố Vinh làm việc với phóng viên về thông tin liên quan vụ việc lô gỗ hương của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga (thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh) mà Công an TP.Vinh ra quyết định tạm giữ trước đó.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh - cho hay, đã chuyển hồ sơ vụ việc lô gỗ hương của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga (thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh) mà Công an TP.Vinh tạm giữ lên Công an tỉnh để xử lý hành chính.

Phóng viên đề nghị cho biết xử phạt lỗi gì, mức phạt bao nhiêu và khi nào thì có quyết định, thượng tá Nguyễn Đức Cường thông tin, đang làm theo quy định và thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Phóng viên hỏi vì sao để sự việc kéo dài nhiều tháng không có quyết định xử lý, thượng tá Nguyễn Đức Cường giải thích do có thông tin tố giác về tội phạm nên phải xác minh, sau đó họp xin ý kiến xử lý nên vụ việc kéo dài.

Như Lao Động đã thông tin, sự việc công an tạm giữ gỗ của doanh nghiệp xảy ra từ tháng 8.2021, đến nay đã hơn 9 tháng, nhưng cơ quan Công an TP.Vinh và Công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa giải quyết xong.

Theo hồ sơ sự việc, vào ngày 7.8.2021, doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga làm bộ hồ sơ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 09 ra Bắc Ninh, với mặt hàng gỗ hương xẻ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào theo tờ khai nhập khẩu số 104027564210 ngày 17.5.2021, chở trên xe ôtô biển kiểm soát 37C-318.15.

Quá trình vận chuyển đến địa phận thành phố Vinh vào ngày 8.8.2021, xe bị công an dừng kiểm tra và yêu cầu đưa phương tiện về đồn. Cơ quan chức năng xác định lô hàng có 181 thanh gỗ, khối lượng đo được 6,847m3.

Thực hiện quyết định trưng cầu giám định của công an, ngày 11.10, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng đã có bản kết luận giám định số 514, khẳng định 181 thanh gỗ mà công an TP.Vinh thu giữ nói trên đều thuộc chủng loại gỗ giáng hương quả to (giáng hương).

Lý do công an tạm giữ lô gỗ để điều tra là có một số thanh gỗ không đúng chủng loại ghi trong hồ sơ nhập khẩu.

Đại diện doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga thông tin đã hơn 9 tháng trôi qua, doanh nghiệp đã có nhiều văn bản kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhưng vụ việc kéo dài, hàng bị giữ quá lâu dẫn đến khó khăn, thiệt hại.

“Chúng tôi yêu cầu nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự, thì cơ quan công an cứ khởi tố; nếu vi phạm hành chính thì cứ phạt. Chúng tôi cần một câu trả lời dứt điểm, nhưng họ đã kéo dài sự việc hơn 9 tháng, không biết đến bao giờ mới xong” - chủ doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga nói.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động