Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu – Mùa năm 2024

Không gieo trồng đối với những diện tích không đảm bảo nước tưới suốt vụ, sản xuất không an toàn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu - Mùa năm 2024 của Sở NN&PTNT, đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương để xây dựng và triển khai chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch, đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2024 của địa phương đạt kết quả cao nhất. Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa cấp huyện; phân công lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên tai và sâu bệnh hại. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2024; xây dựng cơ cấu giống, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể từng vùng để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất. Lập phương án chống hạn và tổ chức thực hiện, cân đối lại nguồn nước để xây dựng kế hoạch tưới vụ Hè Thu - Mùa phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chỉ đạo không gieo trồng đối với những diện tích không đảm bảo nước tưới suốt vụ, sản xuất không an toàn.

Các địa phương có diện tích đất trồng lúa có nguy cơ hạn, thiếu nước sản xuất cần chỉ đạo tích trữ nước hiện có trên ruộng đang sản xuất lúa vụ Xuân; hạn chế tối đa việc tiêu tháo nước khi thu hoạch lúa Xuân ở những diện tích này. Đồng thời sử dụng các giống cực ngắn ngày như vùng thấp trũng để giảm bớt áp lực thời gian trong sản xuất. Xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mùa vụ trên đất trồng lúa nhất là vùng có nguy cơ bị hạn hán cao, không có mước sản xuất suốt cả vụ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và điều kiện cụ thể của địa phương hạn chế mức thấp nhất diện tích đất không sản xuất. Tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cung ứng các loại vật tư không đảm bảo chất lượng để đảm bảo tốt quyền lợi của người nông dân.

Địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất để dân bỏ ruộng nhiều, dịch bệnh phát sinh và gây hại nặng làm mất mùa cục bộ ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người nông dân chuyển biến nhận thức và thay đổi tư duy trong sản xuất

Sở NN&PTNT chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phối hợp với các địa phương xây dựng và sớm ban hành phương án tưới tiêu, phương án chủ động ứng phó khi có hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi), phương án phòng trừ dịch hại cây trồng để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ hồ và địa phương thống nhất kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa nước trên lưu vực sông Cả để bổ sung cấp nước cho hạ du. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2024.

Đồng thời, thành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2024. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đề án sản xuất. Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, phòng chống hạn hán, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra. Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ để theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình hạn hán và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với những tình huống thời tiết bất thường để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ được cân đối từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT chỉ đạo các Công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh điều tiết xả nước phù hợp, đảm bảo cấp đủ nước tưới cho vùng hạ du phục vụ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2024. Hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương để chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật đã khẳng định có hiệu quả, đồng thời tiếp tục tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2024. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người nông dân chuyển biến nhận thức và thay đổi tư duy trong sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, từng bước thực hiện mục tiêu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An tăng cường thời lượng phát sóng và thời điểm phát sóng thích hợp để tuyên truyền cho nông dân nắm bắt kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết, lịch thời vụ và các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Hè Thu - Mùa. Xây dựng các phóng sự về những mô hình sản xuất nông nghiệp mới ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn; kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, các tổ chức, cá nhân điển hình trong sản xuất, đồng thời có những phản ánh đối với những địa phương làm chưa tốt để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn