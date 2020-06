Nghệ An: Đường đưa vào sử dụng nhưng tiền vẫn chưa đền bù cho dân?

“Vận động” bàn giao mặt bằng trước, đền bù… sau?

Ngày 3/7/2014, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3082/UBND-ĐT về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường Nghĩa Đàn - Đông Hồi vào cảng Đông Hồi theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Theo đó, Quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 480m, bề rộng nền đường 24m, bề rộng mặt đường 15m; thiết kế theo tiêu chuẩn Đường phố chính đô thị thứ yếu (theo TCXDVN 104-2007); công trình trên tuyến thiết kế vĩnh cửu tải trọng H30-XB80. Tổng mức đầu tư là 33,6 tỉ đồng.

Công trình do Liên danh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt và Cty CPXD&TVTK đường bộ Nghệ An (có cùng địa chỉ tại Tòa nhà Thanh Thành Đạt, số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh) đầu tư xây dựng theo hình thức BT, quản lý dự án là BQL KKT Đông Nam Nghệ An.

Tuyến đường nối QL48D vào cảng Đông Hồi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2019 nhưng tiền đền bù cho DN trồng rừng Lê Duy Nguyên vẫn chưa có.

Theo UBND tỉnh Nghệ An thì “trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế, các nguồn vốn đầu tư khác còn rất ít so với nhu cầu phát triển, việc nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng bằng hình thức BT (hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) là cần thiết và hợp lý. Nguồn thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ khấu trừ tỉ lệ 100% tiền sử dụng đất phải nộp từ các dự án khác của nhà đầu tư đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, Liên danh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt và Cty CPXD&TVTK đường bộ Nghệ An đã tiến hành triển khai xây dựng. Tuy nhiên do vướng mắc bởi nhiều lí do khác nhau, dự án này đã chậm trễ nhiều năm so với thời gian dự kiến bàn giao.

Vào năm 2018, để “khởi động” lại dự án, Liên danh hai nhà đầu tư đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng Nghệ An xin bàn giao mặt bằng trước (chưa thống nhất được phương án đền bù với dân) để tiến hành xây dựng.

Ngày 19/7/2018, ông Phan Xuân Hóa – Phó trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam đã có CV số 866 N/KKT-QLDA gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc “Cho phép bàn giao trước mặt bằng phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường Nghĩa Đàn – Đông Hồi vào cảng Đông Hồi”.

Theo BQL KKT Đông Nam thì hiện nay, dự án đã được Hội đồng bồi thường GPMB TX Hoàng Mai bàn giao 0,312 Km (từ Km0+00 –Km0+312). Riêng đoạn tuyến Km0+312 – Km0+481,62 thuộc phạm vi đất trồng rừng của doanh nghiệp Lê Duy Nguyên chưa được bàn giao mặt bằng (do Hội đồng bồi thường GPMB TX Hoàng Mai chưa thống nhất được phương án bồi thường, hỗ trợ cho dooanh nghiệp Lê Duy Nguyên)

Để đẩy nhanh tiến độ và đưa dự án vào khai thác, sử dụng, BQL KKT Đông Nam đề nghị UBND tỉnh Nghệ An “cho phép doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên bàn giao mặt bằng trước đoạn tuyến Km0+312 – Km0+481,62 cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB TX Hoàng Mai tập trung tháo gỡ các vướng mắc để sớm bồi thường, hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên đúng quy định trước ngày 30/12/2018.

Ngày 24/7/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã có CV số 5408/UBND-CN “Đồng ý với đề nghị của BQL KKT Đông Nam về việc doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên bàn giao mặt bằng (mặc dù chưa thống nhất phương án bồi thường) đoạn tuyến từ Km0+312 – Km0+481,62 cho đơn vị thi công trước ngày 15/8/2018 để triển khai dự án .

Hội đồng BT-GPMB có trách nhiệm chi trả tiền BT-GPMB hoàn tất cho doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên trước ngày 31/12/2019 nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.

Giao UBND TX Hoàng Mai, Hội đồng GPMB TX Hoàng Mai tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan, hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đoạn tuyến Km0+312 đến Km0+481,62 trước ngày 30/9/2018 và bàn giao cho đơn vị thi công”.

Vui vẻ bàn giao mặt bằng nhưng mỏi mòn chờ tiền đền bù?

Dù chưa nhận được tiền đền bù nhưng nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, người dân Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai có đường giao thông đi lại thuận tiện, ông Lê Duy Khánh, Giám đốc doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên đã vui vẻ đồng ý giải phóng mặt bằng.

Ngày 20/9/2018, tại hiện trường dự án với các thành phần như ông Phan Xuân Hóa – phó trưởng Ban QLKKT Đông Nam, ông Đinh Đăng Khánh, phó giám đốc BQLDA; ông Trần Quang Luận đại diện nhà đầu tư liên danh, ông Hồ Phi Triều Chủ tịch Hội đồng BTGPMB TX Hoàng Mai đã ký biên bản bàn giao mặt bằng với ông Lê Duy Khánh.

Nội dung biên bản ghi rõ: “Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên bàn giao trước mặt bằng cho nhà đầu tư Liên danh Cty TNHH Thanh Thành Đạt & Cty CPXD và TVTK đường bộ Nghệ An để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ mà UBND tỉnh chỉ đạo, chiều dài khu đất là 169,62m, tổng diện tích 5.580,7m2.

Hội đồng BT-GPMB TX Hoàng Mai chịu trách nhiệm áp giá, tính toán chi phí GPMB theo đơn giá và mục đích sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, Hội đồng BT-GPMB có trách nhiệm chi trả tiền BT-GPMB hoàn tất cho doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên trước ngày 31/12/2019.

Ban QL KKT Đông Nam có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Hoàng Mai và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm công tác BT-GPMB dự án trên để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên”.

Sau khi được DN Trồng rừng Lê Duy Nguyên bàn giao mặt bằng, liên danh nhà đầu tư đã tiến hành khởi công lại dự án sau 4 năm dang dở. Vào tháng 11/2019, dự án tuyến đường giao thông nối từ QL48D vào cảng Đông Hồi hoàn thành, đưa vào sử dụng trước sự vui mừng của người dân quanh vùng cũng như các bên liên quan.

Trong khi đó khu đất “vàng” rộng hàng ngàn m2 tại 59 Ngô Gia Tự được khấu trừ vào dự án BT chưa định giá đất, chưa có giấy phép nhưng đã xây dựng tường bao bọc, phía trong rục rịch khởi công.

Tuy nhiên cũng từ đó đến nay, số tiền đền bù cho DN trồng rừng Lê Duy Nguyên gần như bị “lãng quên”, không thấy bất cứ một cơ quan chức năng nào liên quan nhắc đến? Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có lẽ đây là trường hợp “hy hữu” khi người dân, doanh nghiệp chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng lại “vui vẻ” giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Nếu chiếu theo luật định, thì việc “vận động” người dân bàn giao mặt bằng khi chưa thống nhất được phương án đền bù, giá cả là sai. Có lẽ đây là dự án BT “đặc biệt” khi được người dân tạo điều kiện, nhưng Hội đồng BT-GPMB TX Hoàng Mai lại “quên” trách nhiệm của mình?

“Trong biên bản bàn giao mặt bằng thể hiện Hội đồng BT-GPMB có trách nhiệm chi trả tiền BT-GPMB hoàn tất cho doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên đến nay đã là tháng 6/2020 vẫn chưa thấy hồi âm gì cả.

Chúng tôi mong muốn UBND tỉnh Nghệ An sớm có chỉ đạo các ban ngành liên quan chi trả tiền đền bù để doanh nghiệp duy trì, bước qua giai đoạn dịch bệnh, khó khăn này” – ông Lê Duy Khánh, giám đốc doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Phi Triều – Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB TX Hoàng Mai cho biết đang kiểm tra lại thông tin tại các phòng ban và thông tin nguyên nhân, lí do cho báo chí được biết.

Dự án chia lô liền kề tại đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình cũng đã được nhà đầu tư khởi công xây dựng trước đó.

Trong khi tiền đền bù chưa trả cho dân nhưng hai khu đất “vàng” tại TP Vinh được đối ứng cho nhà đầu tư là Khu biệt thự Thanh Thành Đạt (59 Ngô Gia Tự, phường Quán Bàu) và Dự án chia lô liền kề tại phường Hưng Bình đã rục rịch khởi công.

Tác giả: THỤC ANH – VINH QUANG

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn