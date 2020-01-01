Tài xế Mercedes vi phạm nồng độ cồn mức “kịch khung” khi chở bạn gái trong đêm

Vào khoảng 21h, tổ công tác dừng kiểm tra xe Mercedes biển số 30E-117.xx do anh N.T.G. (42 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển, chở theo bạn gái. Kết quả đo cho thấy tài xế này có nồng độ cồn 0,477 mg/lít khí thở, mức vi phạm “kịch khung” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm (Ảnh: Cục CSGT)

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, cảnh sát đã yêu cầu anh G. rời vị trí lái, tạm giữ phương tiện và đưa ô tô vào chốt để lập biên bản.

Phương tiện bị tạm giữ (Ảnh: Cục CSGT)

Toàn bộ quá trình làm việc được ghi hình bằng thiết bị nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Với mức vi phạm trên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Phương tiện vi phạm (Ảnh: Cục CSGT)

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong thời gian tới, đặc biệt vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV