Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc dùng biệt danh "Mr Baret" đánh bạc 2.600 USD

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án "Đánh bạc"; "Tổ chức đánh bạc" xảy ra tại King Club (có địa chỉ tại khách sạn Pullman, Giảng Võ, TP Hà Nội). Sáng 29/10, phiên tòa tiếp tục với phần đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" đã đánh bạc với tổng số tiền 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).

Ca sĩ Vũ Hà khai báo tại tòa. (Ảnh: Hồng Nguyên)

Đáng chú ý, trong các bị cáo hầu tòa về tội "Đánh bạc" có sự xuất hiện của ca sĩ Vũ Ngọc Hà (tức Vũ Hà, ở TP.HCM). Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng với các bài hát từng gây ấn tượng một thời như: Người Tình Mai Ya Hee; Mắt nai Cha cha cha; Giọt nước mắt đàn ông...

Theo Viện kiểm sát, ở vụ án này ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc 2.600 USD. Theo đó, từ ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà đến King Club ở tầng 1 khách sạn Pullman mở thẻ với biệt danh "Mr Baret".

Sau đó, ca sĩ Vũ Hà đã đánh bạc với các trò chơi Slot, Roulette tại King Club. Cũng giống như phần lớn người chơi khác, ca sĩ Vũ Hà bị thua bạc hơn 199 USD. Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng xác định ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Viện kiểm sát đánh giá vụ án có tính chất "rất nghiêm trọng", diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần. Trong đó có hai cựu lãnh đạo tỉnh là các ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ).

Ngoài ra trong số các bị cáo còn có ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu Phó Đại học Hùng Vương; ông Lê Thế Chiến, cựu phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu trưởng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV