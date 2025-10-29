Một nữ hiệu trưởng bị bắt

Ngày 29-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984), Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984), kế toán Trường Mầm non An Bình về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Xuân đã bàn bạc, thống nhất với Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động