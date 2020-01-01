Nữ sinh 'gác' giấc mơ đại học để chăm lo cho gia đình

Mến học tiếng Nhật chuẩn bị cho hành trình xuất khẩu lao động để lo toan cho gia đình.

Gác lại giấc mơ đại học

Khi bạn bè cùng trang lứa háo hức bước vào giảng đường, Phan Thị Mến (18 tuổi, thôn Gia Trị, xã Hoài Ân, Gia Lai) lại lặng lẽ ở nhà. Trúng tuyển ngành Quản trị văn phòng, Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Bình Dương, nhưng cánh cổng đại học với Mến dường như chỉ là một giấc mơ vừa kịp lóe lên đã vụt tắt.

“Ông bà ngoại đã già yếu lại bệnh tật, mẹ thì tâm thần, em không thể yên tâm học tập. Em đang học thêm ngoại ngữ, mong vài tháng nữa đủ điều kiện đi Nhật Bản xuất khẩu lao động. Nhưng chi phí để đi khoảng 100 triệu đồng, số tiền quá lớn với gia đình em”, Mến rụt rè chia sẻ.

Mến sinh ra trong một gia đình có nhiều mất mát. Từ khi lọt lòng, em chẳng biết mặt bố, mẹ lại mắc bệnh tâm thần, quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà. Suốt tuổi thơ, em lớn lên nhờ tình thương của ông bà ngoại và sự cưu mang của hàng xóm. Người cho hộp sữa, người tặng chiếc áo, khi thì gói tã bỉm, lúc dúi vội chén cơm. Những điều giản dị ấy bù đắp cho em một tuổi thơ nghèo khó nhưng chưa bao giờ cạn tình thương.

Người nuôi dưỡng Mến từ thuở lọt lòng là ông bà ngoại. Ông Phan Thanh Liêm (72 tuổi) từng là lao động chính, làm phụ hồ để trang trải cho cả nhà. Hai sào ruộng bà ngoại trồng lúa chỉ đủ gạo ăn, mọi chi phí thuốc men, học hành đều nhờ vào đôi vai gầy guộc của người đàn ông tuổi xế chiều.

Thế rồi tai biến bất ngờ ập đến cách đây hai năm. Giữa trưa nắng, khi đang phụ hồ, ông Liêm gục xuống. Giữ được mạng sống nhưng ông mất khả năng lao động, đi lại khó khăn, nói năng không trọn vẹn.

Còn bà ngoại Mến đã 71 tuổi, sức yếu, chỉ trông vào hai sào ruộng. Gánh nặng cơm áo, bệnh tật như vòng luẩn quẩn bủa vây căn nhà nhỏ.

Cuộc sống trải qua biết bao khó khăn, vất vả nhưng em Phan Thị Mến luôn lạc quan.

Người mẹ không tròn vẹn

Mến là con gái duy nhất của bà Phan Thị Mỹ Trang (44 tuổi), người phụ nữ bất hạnh mắc bệnh tâm thần từ năm 16 tuổi. Những khi tỉnh táo, chị lặng lẽ ngồi bên gốc dừa tước xơ làm chổi. Còn lúc phát bệnh, tiếng la hét, chửi bới khiến cả nhà ám ảnh.

Năm 26 tuổi, trong cơn điên dại, chị bị một người xâm hại. Cái thai bất ngờ trở thành niềm hy vọng cho cả gia đình. Ngày Mến chào đời, ông bà ngoại vừa đau đớn vừa mừng tủi. Có lần trong cơn loạn trí, chị Trang định ném con xuống giếng vì “nó khóc nhiều quá”, may mà người nhà kịp ngăn. Kể từ đó, mọi sự chăm bẵm, thương yêu dành cho Mến đều đặt trọn trong bàn tay run rẩy của ông bà ngoại.

Dù sống trong thiếu thốn, Mến vẫn nỗ lực không ngừng. 12 năm liền em đều đạt học sinh khá, giỏi. Niềm vui trúng tuyển đại học vừa nhen nhóm đã nhanh chóng vụt tắt khi Mến phải lựa chọn hy sinh con đường học tập để nghĩ cách lo cho gia đình.

“Em cũng muốn đi học như các bạn lắm. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép em thực hiện ước mơ ấy. Giờ đây, em chỉ mong có thể đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và báo hiếu ông bà ngoại. Với em đó là niềm hạnh phúc”, em Mến bộc bạch.

Ban đêm, trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Mến ngồi cặm cụi bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt xuống từng trang vở học tiếng Nhật. Những nét chữ nghiêng ngả nhưng đầy cố gắng. Em nhẩm đi nhẩm lại từng từ vựng, phát âm khe khẽ như sợ làm ông bà và mẹ thức giấc.

Giấc mơ giảng đường còn dang dở, nhưng Mến nuôi niềm tin rằng nếu chăm chỉ học ngoại ngữ, sau này sang xứ người em sẽ tìm được công việc tốt hơn, kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân được sống tiếp giấc mơ còn dở dang.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân cho biết, gia đình Mến thuộc diện hộ nghèo. Mẹ được hưởng chế độ khuyết tật, ông ngoại lại bị tai biến nên cuộc sống rất khó khăn.

“Dù điều kiện thiếu thốn trăm bề, nhưng nhiều năm liền, Mến vẫn là học sinh xuất sắc, rất chăm chỉ và nghị lực”, ông Vũ chia sẻ.

Theo ông Vũ, nắm bắt được hoàn cảnh của em, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ. Vừa qua, xã đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ Mến khoảng 30 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Nguyện vọng của em là được đi xuất khẩu lao động, hiện em theo học tiếng Nhật để chuẩn bị cho ước mơ ấy.

“Thời gian tới, xã sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ để gia đình được vay vốn, giúp Mến có thể đi xuất khẩu lao động, từng bước ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Chúng tôi cũng mong nhận được thêm sự đồng hành của các nhà hảo tâm để tiếp sức cho em trên hành trình thực hiện ước mơ”, ông Vũ bày tỏ.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn