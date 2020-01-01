Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Katy Perry công khai hẹn hò

(Ảnh chụp màn hình TMZ video)

Trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên vào tối thứ 7 (theo giờ Mỹ), Katy và Justin đã cùng nhau xem một buổi biểu diễn cabaret tại Crazy Horse Paris. Các tay săn ảnh đã chờ đợi cặp đôi mới bên ngoài địa điểm nổi tiếng này khi cả hai rời khỏi địa điểm - với tay trong tay đầy tình cảm và không hề né tránh ống kính. Katy đầy duyên dáng và nữ tính trong chiếc đầm đỏ ôm gọn cơ thể.

Trang tin TMZ đã có được đoạn video độc quyền về hình ảnh cả hai bước ra khỏi Crazy Horse Paris sau buổi biểu diễn - cặp đôi nắm tay nhau bước ra khỏi nhà hát và một người hâm mộ đã tặng Katy một bông hồng đỏ thắm và chúc mừng sinh nhật cô.

Sau đó, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi đến chiếc xe đang chờ sẵn trong khi các phóng viên ảnh chụp hình họ, trước khi cả hai di chuyển đến địa điểm khác. Katy và Justin trông rất hạnh phúc bên nhau.

Đầu tháng này, TMZ đã đăng tải những bức ảnh chụp nữ ca sĩ và cựu Thủ tướng Canada ôm nhau trên du thuyền của Katy. Trong bức ảnh thời điểm đó, cả hai đang trao nhau nụ hôn nồng cháy ngoài khơi bờ biển California.

Vào tháng 7, cặp đôi lần đầu tiên gây xôn xao dư luận về mối quan hệ tình cảm sau khi họ được nhìn thấy đi ăn tối cùng nhau ở Montreal, tiếp theo là đi dạo trong công viên Mount Royal. Sau đó, Justin cũng xuất hiện tại một trong những buổi hòa nhạc của Katy, cũng ở Montreal, trong chuyến lưu diễn "Lifetimes" của cô.

Tác giả: Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Page Six)

Nguồn tin: vtv.vn