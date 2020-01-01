Nghệ An chi 300 tỷ đồng xây dựng cầu Đức Sơn

Theo đó, Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) có giá 240,702 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, đang được mời thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu vào 8 giờ 00 ngày 14/11/2025.

Cầu Đức Sơn bắc qua sông Lam từ Quốc lộ 7 sang Đường tỉnh 534 nhằm kết nối hạ tầng giao thông giữa các xã, hai bờ hữu ngạn và tả ngạn sông Lam; tăng kết nối nội vùng, liên vùng; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: baodauthau.vn