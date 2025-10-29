Nghệ An xử lý hơn 800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thông tin từ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn 1 tuần ra quân xử lý nồng độ cồn (từ ngày 18 - 27/10) trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 836 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 3,1 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe đối với 50 trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm.



Các tổ công tác được bố trí trên khắp các tuyến phố thuộc các phường, xã và dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn, tập trung khu vực gần nhà hàng, quán nhậu, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về nồng độ cồn.

Ngoài công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Công an Nghệ An đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các nội dung liên quan đến phòng ngừa, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công tác xử lý được thực hiện nghiêm túc và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các trường hợp vi phạm, dù là cán bộ, công chức hay người dân đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Mục tiêu không chỉ là xử phạt, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn