Đề xuất công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hi sinh khi làm nhiệm vụ

Tình trạng nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung thời gian qua đã được đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) đề cập tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngày 29-10.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu. Ảnh: Phạm Thắng

Theo bà Trần Khánh Thu, các nhân viên y tế đã được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa, đó là câu hỏi day dứt của bà - một đại biểu Quốc hội công tác trong ngành y tế.

Tại kỳ họp thứ 9, bà Trần Khánh Thu cũng đã nêu vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra. "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh tiếp tục đặt ra vấn đề liên quan việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhân viên ngành y tế, đã thực sự được quan tâm đúng mức hay chưa?"- đại biểu Thu phát biểu tại hội trường.

Từ vụ việc xảy ra khi bệnh nhi vào bệnh viện cấp cứu tại Nam Định (nay là Ninh Bình – PV) đã làm dấy lên một làn sóng phê phán và chỉ trích. Hai ngày sau khi sự cố đó, lại tiếp tục 1 vụ hành hung cán bộ y tế xảy ra tại Nam Định, khi chính những người đang làm nhiệm vụ lại bị bạo hành, nhưng tiếp tục vẫn là sự chỉ trích "chắc phải làm sao mới bị hành hung vậy".

Theo nữ đại biểu, không có sự lên tiếng bảo vệ nhân viên y tế từ cộng đồng và sau 2 ngày người nhà bệnh nhân xin lỗi với lý do nóng nảy và lo lắng quá, rồi tất cả lại chìm đi vào im lặng.

Các vụ hành hung cán bộ y tế trước đây thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao. Tuy nhiên, theo bà thu, ngày 23-10 vừa qua, cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc; lần này sự việc lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh - nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện" (vụ việc xảy ra tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An).

Theo vị đại biểu đoàn Hưng Yên, cán bộ y tế đã chịu nhiều áp lực, họ cần được bảo vệ để toàn tâm toàn ý cho công việc cứu người. Nhấn mạnh đã có nhiều chính sách y tế đã được ban hành để cải thiện hệ thống khám chữa bệnh với mục tiêu tạo môi trường làm việc an toàn.

"Sau 5 phút người nhà bệnh nhân có hành vi bạo động, lực lượng an ninh bệnh viện đã có mặt ngay, nhưng 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương tổn. Trong đó, một nữ điều dưỡng đã bị 11 vết thương lên người, trong đó có 4 vết thương chí mạng thấu ngực, đứt 2 nhánh động mạch dưới đòn"- bà Trần Khánh Thu nói về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Theo góc nhìn của bà Thu, cán bộ y tế luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề.

"Chúng tôi không bao biện cho bất kỳ sai sót nào, nhưng cần phải có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống, giúp chúng tôi có thể yên tâm làm việc mà không lo sợ bị đổ lỗi, bị bạo hành khi xảy ra sự cố. Chúng tôi yêu nghề, yêu những bệnh nhân mà chúng tôi đang chăm sóc mỗi ngày"- vị đại biểu Quốc hội trăn trở.

Trong những năm qua đã có rất nhiều chính sách y tế vượt trội, thiết thực được ban hành, nhưng theo đại biểu Trần Khánh Thu, vẫn thiếu đi hành lang pháp lý bảo vệ nhân viên y tế trong lúc họ đang nỗ lực cứu chữa người bệnh.

Bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên dù ở vị trí nào cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề đó là cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. "Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng để giữ lấy sinh mạng cho người khác"- đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Khánh Thu đề nghị cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian làm việc bằng chế tài pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm hại, bạo hành nhân viên y tế.

Bà đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 nhiệm vụ bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn: Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, nữ đại biểu đoàn Hưng Yên đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hi sinh khi làm nhiệm vụ và thương binh khi nhân viên y tế bị thương.

"Đây không phải là đề nghị mới nhưng rõ ràng cần điều chỉnh Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021 của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho nhân viên y tế"- đại biểu Trần Khánh Thu kiến nghị.

Tác giả: Minh Chiến - Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động