Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng kết đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng tám – thi đua giành 3 nhất” năm 2025

Các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật; đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong đợt thi đua cao điểm cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu các cấp; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (15/10/1945 – 15/10/2025); 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (21/8/1945 - 21/8/2025) và đạt thành tích cao tại các hội thi, hội thao các cấp. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua quyết thắng. Nổi bật là phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia các hội thi, hội thao và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số phương hướng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ: Diễu binh, duyệt binh phục vụ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh; trao Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ: Diễu binh, duyệt binh phục vụ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; tham gia phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3, cơn bão số 5; thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”; kỷ niệm 80 năm LLTV tỉnh (21/8/1945 - 21/8/2025); thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; thực hiện Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2021 - 2025; trao Giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích trong Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 và Cuộc thi sáng tác ca khúc, thiết kế biểu trưng, logo về lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn