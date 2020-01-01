Phiên giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, trụ sở, tài sản công và các điều kiện làm việc của chính quyền cấp xã

Quang cảnh phiên giải trình

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đặt vấn đề tại phiên giải trình

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo công tác sắp xếp, bố trí, kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức để vận hành chính quyền địa phương cấp xã thông suốt, hiệu quả

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo về việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, tài sản công và các điều kiện làm việc cho các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp xã

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức để vận hành chính quyền địa phương cấp xã thông suốt, hiệu quả và việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, tài sản công và các điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp xã

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức để vận hành chính quyền địa phương cấp xã cơ bản thông suốt, hiệu quả từ ngày 01/7/2025 đến nay. Sở Nội vụ đang tổng hợp danh sách 5% cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương cấp xã có số biên chế trên 80 người để tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường điều động, biệt phái đến các địa phương có nhu cầu. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương rà soát, đề xuất tiếp nhận công chức đối với các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để tổng hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương thực hiện quy trình tiếp nhận.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ (đặc biệt là kỹ năng số) cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được quan tâm triển khai thực hiện. Việc thực hiện chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã đến nay cơ bản đã được thực hiện đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị cấp xã đảm bảo điều kiện cho chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động thông suốt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 về việc phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công cho chính quyền cấp xã (mới) sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các địa phương đã tiếp nhận tài sản từ cấp huyện (cũ), xã (cũ) và chủ động điều chuyển máy móc, trang thiết bị từ xã thừa sang xã thiếu để bố trí đảm bảo điều kiện hoạt động cho chính quyền cấp xã mới.

Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ số tiền 141 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đợt 1 để bổ sung cho các xã, phường (Sở Tài chính đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phân bổ số tiền 283,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đợt 2 và nguồn ngân sách địa phương).

Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh Phan Đức Đồng báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị để giải quyết các tồn tại, vướng mắc về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, trụ sở, tài sản công và các điều kiện làm việc của chính quyền cấp xã. Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết trong quá trình thực hiện cần theo phương châm: Quyết tâm, kiên trì, khoa học, sát sao, đảm bảo giữa cái chung và cái riêng. Cấp xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, chủ động thường xuyên liên hệ với các ngành, lĩnh vực chuyên môn để giải quyết các vướng mắc. Tổ chức bộ máy cán bộ là việc cấp thiết nhất, vì vậy, cần sắp xếp lại cán bộ giữa các xã với nhau đảm bảo đồng đều giữa các xã trong huyện cũ; cần mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo trong sắp xếp đảm bảo đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ tại các xã. Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Về tài chính, ngân sách, tài sản công, Sở Tài chính rà soát bố trí kinh phí cho các xã một cách tốt nhất có thể; cần xây dựng một định mức cho năm 2026 đảm bảo cấp xã hoạt động gần như là cấp huyện cũ về ngân sách để đảm bảo nhu cầu chi. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền phù hợp…

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia phiên giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, việc giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công để chính quyền địa phương cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả là nội dung nhận được sự quan tâm, đề nghị của nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay trong việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp đang được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan. Phiên giải trình đã làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công nhằm vận hành mô hình chính quyền địa phương cấp xã thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới.

Qua phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND tỉnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các ngành liên quan trong việc chỉ đạo, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2025 đến nay. Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã trong việc khắc phục khó khăn trước mắt, tích cực làm việc với công việc vừa mới vừa có khối lượng lớn để phục vụ Nhân dân. Thậm chí, rất nhiều cán bộ, công chức xã, phường đã “làm ngày, làm đêm”, không kể ngoài giờ hay ngày nghỉ…

Tuy nhiên, qua báo cáo của các Sở, ngành và ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như nắm bắt thực tiễn từ cơ sở có thể thấy rằng việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công, các điều kiện khác cho công tác vận hành của chính quyền cấp xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công thời gian qua, để chính quyền địa phương cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các ngành liên quan quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đối với công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức: Cần rà soát kỹ lưỡng biên chế công chức hiện có tại các xã, phường với số lượng biên chế đã tạm giao, đánh giá nhu cầu thực tế và các yếu tố đặc thù của địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Chính phủ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương điều chỉnh và trình HĐND tỉnh giao biên chế cho các xã, phường tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị để phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức từ các Sở, ngành và xã, phường thừa sang các xã thiếu biên chế, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, vị trí việc làm và năng lực công tác, trong đó cần quan tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn và việc tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức đối với các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức theo quy định như viên chức đơn vị sự nghiệp, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Khảo sát, nắm bắt thực tế để xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã có khó khăn về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức thuộc tỉnh để đảm bảo chính sách thiết thực, hiệu quả phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Hướng dẫn các xã, phường thực hiện quy trình các bước để thành lập và bố trí cán bộ, công chức cho các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công ở 08 xã không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các xã, phường trong quá trình xây dựng đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương và giảm áp lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức.

Theo dõi, đôn đốc các xã, phường xây dựng Đề án vị trí việc làm để trình phê duyệt, làm căn cứ để tuyển dụng, sắp xếp, bố trí và quản lý cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu theo hướng “cầm tay, chỉ việc” về nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ thông tin và kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là công chức mới được điều chuyển hoặc đảm nhiệm vị trí mới.

Tích cực theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã, phường trong việc điều chuyển nội bộ cán bộ, công chức; hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính cấp xã theo Nghị định số 111/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; hợp đồng làm nhiệm vụ công chức theo hướng dẫn của các Bộ, ngành…

Đối với việc bố trí trụ sở làm việc, tài sản công, các điều kiện làm việc khác: Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, rà soát hiện trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc; cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và sửa chữa, mua sắm máy móc, trang thiết bị làm việc, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa phương ở vùng sâu vùng xa, miền núi và bị thiệt hại nặng do bão lũ. Đồng thời báo cáo Trung ương để được xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho các địa phương bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở ổn định, liên tục, thông suốt.

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, cần khẩn trương lập hồ sơ, phương án sắp xếp trình phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thời gian tới, cần có định hướng quy hoạch trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp xã theo hướng tập trung để bảo đảm thuận lợi trong quá trình hoạt động.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức theo quy định, rà soát, tổng hợp nhu cầu thực tế của các địa phương cấp xã để mua sắm trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường đảm bảo phương tiện làm việc.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của 4 Tổ công tác, chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cấp xã đối với các nội dung thuộc phạm vi của ngành hoặc liên quan giải quyết của nhiều cơ quan để có hướng dẫn thống nhất, tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện. Tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền các nội dung cụ thể, cùng với đó đảm bảo kinh phí cho các xã hoạt động kip thời, hiệu quả…

