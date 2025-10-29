Một h.ọc s.inh ở Nghệ An bị bạn đ.ánh hội đồng phải nhập viện c.ấp c.ứu

Ngày 29/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, mấy ngày trước, có vụ việc một nhóm học sinh chơi trong quán bida đánh nhau, dẫn đến 1 học sinh phải nhập viện.

Một học sinh bị đánh hội đồng trong quán bida ở xã Bích Hào, Nghệ An. Ảnh chụp từ video clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 27/10, Công an xã Bích Hào nhận được tin báo của ông Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 1952), trú tại xóm Lâm Sơn, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An với nội dung: Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/10, tại quán bida 98, thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào) cháu trai là N.H.D. (sinh năm 2010), trú tại xóm Lâm Sơn bị 2 nam thanh niên là N.X.M. và T.H.H. (cùng sinh năm 2009), cùng trú tại xóm Xuân Hiền, xã Bích Hào đã dùng gậy bida đánh gây thương tích.

Hậu quả, cháu D. được người thân đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bích Hào tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan.

"Cơ quan công an đang tập trung phối hợp cùng với nhà trường để củng cố hồ sơ làm rõ sự việc. Bước đầu xác định các em học sinh đang theo học lớp 10" - ông Nguyễn Khánh Thành thông tin.

Em học sinh không chỉ bị đấm, đá bằng tay mà còn bị dùng gây chơi bida đánh vào thân thể. Ảnh chụp lại từ camera an ninh tại quán

Thông qua camera an ninh tại quán bida ghi lại, cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/10/2025, tại xã Bích Hào, có một nhóm học khoảng 8 đến 9 người đang đứng vây quanh bàn bida, bất ngờ một nam thanh niên vào đánh người mặc áo đen ngã xuống nền nhà.

Sau đó, cả nhóm đông người dùng gậy nghi là cần chơi bida đánh liên tiếp vào người mặc áo đen.

Bước đầu xác định, những người liên quan kể trên đều đang là học sinh theo học tại Trường Trung học Phổ thông Đặng Thai Mai (Nghệ An).

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bích Hào bổ sung tài liệu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đã nắm được thông tin và đang yêu cầu nhà trường báo cáo lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

