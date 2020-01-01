Tại sao cá hồi được mệnh danh là “vua” của các loại cá dinh dưỡng?

Nguồn dinh dưỡng dồi dào

Một khẩu phần cá hồi (khoảng 100 gram) chứa khoảng 200 calo, ít chất béo bão hòa nhưng giàu protein chất lượng cao. Đây cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin B12, vitamin D, kali, sắt và đặc biệt là axit béo omega-3 - loại chất béo “thiết yếu” mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Vitamin B12 trong cá hồi giúp duy trì hoạt động của tế bào máu và thần kinh, hỗ trợ quá trình tạo DNA. Omega-3 trong cá hồi lại có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, Alzheimer, đồng thời hỗ trợ cải thiện trí nhớ và giảm viêm khớp.

Cá hồi là “siêu thực phẩm” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, người trưởng thành nên ăn hải sản ít nhất hai lần mỗi tuần, đặc biệt là các loại cá giàu omega-3 như cá hồi. Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, cá hồi cũng là lựa chọn an toàn vì chứa ít thủy ngân so với nhiều loại cá khác.

Tuy nhiên, người sử dụng thực phẩm bổ sung omega-3 cần thận trọng khi đang dùng thuốc chống đông máu, bởi lượng omega-3 quá cao có thể gây ảnh hưởng đến khả năng đông máu. Ngoài ra, cũng có nhiều tranh luận về việc lựa chọn cá hồi tự nhiên hay cá hồi nuôi. Một số ý kiến cho rằng, cá tự nhiên chứa ít hóa chất hơn, trong khi cá hồi nuôi lại được kiểm soát tốt hơn về quy trình nuôi trồng và thu hoạch.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của cá hồi

Giàu axit béo Omega-3: Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp omega-3 tốt nhất. Trong 100 gram cá hồi nuôi có khoảng 2,3 gram omega-3, trong khi cá hồi tự nhiên chứa khoảng 2,6 gram. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung 250 - 500 mg EPA và DHA (hai dạng chính của omega-3) mỗi ngày giúp giảm viêm, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cung cấp protein chất lượng cao: Một khẩu phần cá hồi cung cấp 22-25 gram protein, giúp tái tạo mô, duy trì khối cơ, bảo vệ xương và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bổ sung vitamin nhóm B: Cá hồi chứa gần như đầy đủ các loại vitamin B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), có vai trò chuyển hóa năng lượng, hình thành và sửa chữa DNA, đồng thời giúp duy trì hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Giàu khoáng chất Kali và Selenium: Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi Selenium - một khoáng chất vi lượng góp phần bảo vệ xương, hỗ trợ tuyến giáp và có thể giảm nguy cơ ung thư. 100 gram cá hồi cung cấp khoảng 60% nhu cầu selen hàng ngày.

Chứa Astaxanthin - chất chống oxy hóa mạnh: Astaxanthin là hợp chất tự nhiên tạo nên sắc hồng cam đặc trưng của cá hồi. Chất này giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh.

Tốt cho tim mạch: Ăn cá hồi thường xuyên giúp cân bằng tỷ lệ omega-3 và omega-6 trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ sau 4 tuần ăn hai khẩu phần cá hồi mỗi tuần, nồng độ omega-3 trong máu tăng tới 9%, đồng thời giảm triglyceride – yếu tố gây xơ vữa mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Protein trong cá hồi giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, trong khi omega-3 thúc đẩy chuyển hóa mỡ, hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ bụng, đặc biệt ở người thừa cân hoặc mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Giảm viêm và phòng ngừa bệnh mãn tính: Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn cá hồi thường xuyên giúp giảm các dấu hiệu viêm - nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư.

Bảo vệ não bộ: Dầu cá từ cá hồi có tác dụng cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, trầm cảm, bảo vệ não thai nhi và làm chậm quá trình lão hóa não. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người ăn cá hồi ít nhất hai lần mỗi tuần có nguy cơ suy giảm trí nhớ thấp hơn rõ rệt.

Món ăn ngon, dễ chế biến

Không chỉ bổ dưỡng, cá hồi còn dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị. Cá hồi có thể được hấp, nướng, áp chảo, hun khói, làm gỏi hoặc ăn sống trong sushi, sashimi. Cá hồi đóng hộp cũng là lựa chọn tiện lợi, giá hợp lý mà vẫn giữ được hầu hết giá trị dinh dưỡng.

Cá hồi là “siêu thực phẩm” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung cá hồi vào thực đơn ít nhất 2 lần mỗi tuần không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn