Cầu thủ Inter Milan vô tình tông chết người đàn ông 81 tuổi

Evening Standard đưa tin, sáng 28/10 (giờ địa phương), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Como (Ý) khi thủ môn Josep Martinez của Inter Milan vô tình tông chết một người đàn ông 81 tuổi ngồi xe lăn điện trong lúc lái xe đến sân tập Appiano Gentile.

Theo báo cáo từ truyền thông Ý, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h40 sáng cùng ngày tại làng Fenegro, khi chiếc xe của Martinez va chạm với phương tiện của người đàn ông lớn tuổi. Nhiều nguồn tin cho rằng nạn nhân có thể đã gặp sự cố y khoa đột ngột khiến xe của ông cắt ngang đầu xe của Martinez.

Thủ môn Josep Martinez của Inter Milan đã dính vào một vụ tai nạn giao thông ở Ý. (Ảnh: Getty)

Ngay sau vụ va chạm, thủ môn 27 tuổi đã lập tức dừng xe và tìm cách sơ cứu cho nạn nhân. Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, nhưng người đàn ông xấu số không qua khỏi, tử vong tại hiện trường vụ việc.

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Inter Milan đã hủy buổi họp báo định kỳ với HLV Cristian Chivu trong buổi chiều cùng ngày để thể hiện sự tôn trọng với nạn nhân.

Josep Martinez, người Tây Ban Nha, gia nhập Inter Milan từ Genoa vào mùa giải trước. Anh đã ra sân 12 lần trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 7 trận. Trước đó, Martinez từng khoác áo RB Leipzig, Las Palmas và có một lần thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch ban đầu, Martinez sẽ ngồi dự bị trong trận gặp Fiorentina tại sân San Siro vào rạng sáng ngày 30/10 (giờ Hà Nội), nhưng hiện chưa rõ anh có được đăng ký thi đấu sau vụ việc đau lòng này hay không.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ, và cộng đồng người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nạn nhân, đồng thời gửi lời động viên đến thủ môn Josep Martinez trong hoàn cảnh khó khăn này.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn