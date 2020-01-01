Tốc độ mạng Internet Việt Nam tiếp tục tăng

Tại các thành phố lớn, chất lượng mạng tại các đô thị như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ ổn định. Ảnh: TL

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 9 vừa qua, tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 272,44 Mbps và tốc độ tải lên đạt 202,05 Mbps. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chất lượng mạng "lập đỉnh" kể từ nhịp tăng hồi tháng 3-2025, TTXVN đưa tin.

Tại các thành phố lớn, chất lượng mạng tại các đô thị như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ ổn định. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng khi tốc độ tải xuống đạt mức 337,01Mbps.

Viettel và VNPT tiếp tục là hai nhà mạng có tốc độ Internet cao nhất, liên tục lập kỷ lục về tốc độ. Tốc độ tải xuống của Viettel trong tháng 9-2025 đạt 320,71 Mbps, tải lên 277,36 Mbps. VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 259,45 Mbps và tải lên 188,74 Mbps.

Cũng theo Trung tâm Internet Việt Nam, tốc độ mạng băng rộng di động trên phạm vi toàn quốc tháng 9-2025 đạt trung bình 83,48 Mbps cho tải xuống và 28,05 Mbps cho tải lên. Trong các thành phố lớn tại Việt Nam, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu về tốc độ mạng băng rộng di động khi tốc độ tải về đạt 203,69 Mbps, gấp gần 2 lần so với vị trí thứ 2 là thành phố Cần Thơ (tốc độ tải xuống đạt 115,81 Mbps).

Thống kê do Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest cho thấy, trong tháng 8-2025, mạng Internet cố định Việt Nam đạt 261,8 Mbps, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt xa thứ hạng 33 công bố hồi tháng 3-2025. Kết quả này cao hơn nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc. Như vậy tốc độ Internet Viettel đã tăng mạnh 58% từ đầu năm 2025. Ngoài ra, mạng băng rộng di động của Việt Nam đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: thesaigontimes.vn