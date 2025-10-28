Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã, phường 28

Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Tổ công tác số 3; lãnh đạo các xã.

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác kiểm tra việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quỳnh Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Bảng công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quỳnh Tam

Hệ thống thiết bị đã được các xã quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra cơ sở vật chất tại UBND phường Tân Mai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, trao đổi với người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các xã; đồng thời yêu cầu cán bộ Trung tâm thực hiện các thủ tục cho người dân kịp thời, nhanh chóng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe báo cáo việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quỳnh Văn

Tại các Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện rõ tinh thần chính quyền gần dân, vì dân, phục vụ nhân dân kịp thời, hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ công tác số 3 với lãnh đạo các xã, phường

Một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường: Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai cho biết: Qua 04 tháng chính thức đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo duy trì hoạt động hành chính không bị gián đoạn. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã nỗ lực, tích cực, chủ động trong việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó. Trong đó, các xã, phường vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, đặc biệt là việc triển khai vận hành chính quyền cấp xã mới, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh...

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào báo cáo kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Bộ máy tổ chức được kiện toàn, hoạt động nền nếp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành thống nhất của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cơ cấu tổ chức sau sáp nhập được sắp xếp gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

Công tác hành chính – dịch vụ công được chú trọng cải thiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tăng; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên.

Các địa phương đã chủ động xây dựng dự toán, bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư thiết yếu và thực hiện cơ chế điều hành ngân sách phù hợp. Quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường từng bước được củng cố; nhiều vi phạm tồn tại cũ được rà soát, xử lý.

An sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo các Sở, ngành tham gia buổi làm việc

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về các vướng mắc, khó khăn và tập trung tháo gỡ cụ thể các nội dung trong thực hiện các Chương trình MTQG; công tác cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; việc khai thác, vận hành hệ thống thông tin về đất đai; thiếu cán bộ thú y, kiểm lâm; bản đồ địa chính chưa được cập nhật…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo xã về việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước được duy trì ổn định, hiệu quả, thiết thực

Mặc dù đã cơ bản kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, song vẫn còn tình trạng thiếu công chức chuyên môn ở các lĩnh vực đặc thù như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục… Việc bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều vướng mắc, bất cập; cán bộ chuyên môn chưa đồng đều về lăng lực…

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua đi kiểm tra thực tế và qua nghe báo cáo của các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các xã, phường trong việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường vượt qua những khó khăn ban đầu, giải quyết tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục thiết lập kỷ cương hành chính, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; chủ động trong công tác sắp xếp, bố trí lại tổ chức cán bộ trong địa bàn xã, phường; rà soát lại cán bộ của Trung tâm phục vụ hành chính công đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho các địa phương đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất nêu tại buổi làm việc. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc trong quá trình xử lý, các Sở, ngành kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn