Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2025

Về phía UBND tỉnh tham dự phiên họp có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên họp chiều nay, các đại biểu đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Luật Bầu cử chậm nhất trước 105 ngày bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh, cấp xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương/thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình.

Thường trực HĐND, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới. Đồng thời tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND và thực hiện các nội dung khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chậm nhất 70 ngày trước bầu cử, UBND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ chín đến mười bảy thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết quy trình xây dựng Nghị quyết được thực hiện nghiêm có sự tham gia ý kiến góp ý của các ngành; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp có hướng dẫn thống nhất về kỹ thuật trình bày trước khi trình HĐND tỉnh thẩm định, xem xét thông qua

Tiếp đó, phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 33) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự kiến kỳ họp chuyên đề được tổ chức vào ngày 05/11/2025. Đến thời điểm này, các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, đại diện các Ban HĐND tỉnh cho rằng việc cung cấp tài liệu để thẩm tra vẫn còn chậm, UBND tỉnh cần rà soát để thống nhất nội dung, kỹ thuật, thể thức dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước. Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng tiến độ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chặt chẽ và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của bầu cử. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, cùng với việc chuẩn bị tốt về nhân sự, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh và sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức là hết sức quan trọng.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 33 – kỳ họp chuyên đề, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh xem lại các nội dung đã đăng ký; cần chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp. Quan điểm của HĐND tỉnh là luôn chia sẻ, đồng hành, tạo điều kiện để UBND tỉnh và các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống người dân, phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh. Tuy nhiên, việc chuẩn bị tài liệu phải bám sát theo kế hoạch để đảm bảo cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đảm bảo chất lượng Nghị quyết khi được ban hành.

Cũng trong chiều này, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ thống nhất với dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Trong đó, đề nghị các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tập trung vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề, đảm bảo chất lượng các dự thảo nghị quyết và báo cáo. Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh đến việc giám sát chuyên đề về chương trình giảm nghèo bền vững và việc giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời lưu ý về tầm quan trọng của việc truyền thông và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách chặt chẽ, đúng quy trình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn