U17 Indonesia dùng ít cầu thủ nhập tịch dự World Cup, sợ bị phạt như Malaysia

Mới đây, U17 Indonesia đã lên danh sách 21 cầu thủ sẽ tham dự VCK U17 World Cup. Theo đó, chỉ có 3 cầu thủ gốc nước ngoài được chọn là thủ môn Mike Rajasa, các hậu vệ Lucas Lee và Mathew Baker.

Ảnh: AFC

Lý giải về điều này, HLV trưởng Nova Arianto chia sẻ: "Việc nhập tịch cầu thủ hay sử dụng những cầu thủ gốc nước ngoài ở lứa U17 sẽ có những sự khác biệt với lứa U20, U23 hay ĐTQG. Việc kiểm tra hộ chiếu hợp lệ của các cầu thủ hay bố mẹ của các em cũng cần có thời gian để thực hiện kỹ càng hơn.

Nếu hồ sơ không chính xác và rõ ràng, bóng đá Indonesia hoàn toàn có thể bị phạt. PSSI chỉ có thể triệu tập những cầu thủ có hồ sơ chính xác với nguồn gốc Indonesia rõ ràng. Chúng tôi không thể mạo hiểm.

Do đó, người hâm mộ Indonesia cần hiểu rằng có những sự khác biệt giữa nhập tịch ở lứa U17 với các cấp độ cao hơn. Vì thế, chúng tôi chỉ sử dụng ba cầu thủ gốc nước ngoài ở U17 World Cup năm nay".

U17 Indonesia sẽ bắt đầu hành trình của mình tại U17 World Cup bằng trận gặp Zambia (4/11). Sau đó họ gặp Brazil (7/11) và kết thúc vòng bảng bằng trận đối đầu Honduras (10/11).

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn