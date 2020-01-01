5 xe từng ‘kèm lạc’, bán chênh tại Việt Nam nay phải giảm giá mạnh kiếm khách: Đều là SUV phổ thông, có mẫu giảm tới cả trăm triệu đồng

Chỉ trong vòng hơn 2 năm, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự đảo chiều về giá của một số mẫu xe từng được cho là "hot". Những mẫu SUV từng được đại lý "hét giá", buộc khách mua kèm phụ kiện hàng chục triệu đồng để được nhận xe sớm nay phải tung khuyến mãi sâu, thậm chí giảm tới cả trăm triệu đồng để tìm lại sức mua.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado LC250 ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2024, ngay lập tức tạo nên cơn sốt. Nguồn cung hạn chế khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm 300-500 triệu đồng để có suất nhận xe sớm. Thời điểm cuối năm 2024 đến đầu 2025, tình trạng “bia kèm lạc” phổ biến tại các đại lý lớn, thậm chí nhiều người chấp nhận trả cao hơn nửa tỷ đồng so với giá niêm yết để không phải chờ đợi.

Toyota Land Cruiser Prado từng là mẫu xe khiến khách phải móc hầu bao nửa tỷ đồng để có xe luôn. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, “độ nóng” của Prado tới nay đã giảm đáng kể. Bước sang nửa cuối năm 2025, các đại lý chính hãng bắt đầu tặng kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng, trong khi các salon tư nhân giảm trực tiếp 50 triệu đồng tiền mặt. Giá bán thực tế hiện vào khoảng 3,43 tỷ đồng, thấp hơn mức niêm yết 3,48 tỷ đồng. Theo giới kinh doanh, nhu cầu thị trường đã hạ nhiệt do nguồn cung ổn định hơn, khách hàng bớt sẵn sàng chi thêm tiền để mua sớm như trước.

Land Cruiser Prado LC250 là thế hệ thứ 5, khác biệt hoàn toàn so với đời cũ với thiết kế vuông vức, đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật và nội thất hiện đại hơn. Xe được trang bị cặp màn 12,3 inch, âm thanh JBL 14 loa, động cơ xăng 2.4L tăng áp 267 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu.

Honda CR-V

Khi thế hệ mới của Honda CR-V ra mắt cuối 2023, phiên bản hybrid e:HEV nhập khẩu từ Thái Lan nhanh chóng rơi vào cảnh “bia kèm lạc”. Một số đại lý yêu cầu khách mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng nếu muốn nhận xe ngay, trong khi người không đồng ý phải chờ 1-2 tháng. Thời điểm đó, CR-V thế hệ mới được xem là một trong những mẫu SUV "hot" nhất thị trường nhờ thiết kế mới và động cơ lai điện.

Thế hệ mới của Honda CR-V lột xác về cả thiết kế và công nghệ nên "hot" ở thời điểm mới mở bán. Ảnh: Đại lý

Chỉ sau vài tháng, bức tranh thay đổi hoàn toàn. Bước sang năm 2024, CR-V bắt đầu được các đại lý giảm giá mạnh tay để kích cầu. Thậm chí, chính hãng Honda cũng đưa ra chương trình khuyến mãi. Tới năm 2025, CR-V tiếp tục được giảm giá, đặc biệt cho xe thuộc VIN 2024. Mức khuyến mãi thường gặp là 50-100% lệ phí trước bạ, quy đổi trên 100 triệu đồng.

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt cuối 2023 gồm cả bản xăng 1.5L tăng áp và bản hybrid 2.0L. Xe được bổ sung hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, gói an toàn Honda Sensing thế hệ mới và thiết kế nội, ngoại thất hiện đại hơn. Giá bán dao động 1,109-1,31 tỷ đồng, thuộc nhóm cao trong phân khúc SUV/crossover hạng C.

Hyundai Santa Fe

Khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2024, Hyundai Santa Fe thế hệ mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thiết kế vuông vức và không gian 6 chỗ mới. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến mẫu SUV này sớm rơi vào tình trạng “bia kèm lạc”. Nhiều đại lý tại các thành phố lớn yêu cầu khách mua thêm 20-70 triệu đồng phụ kiện nếu muốn nhận xe sớm, trong khi người không “chồng lạc” phải chờ đợi nhiều tuần.

Doanh số đi xuống so với thế hệ cũ là một trong những lý do khiến Hyundai Santa Fe giảm giá sâu. Ảnh: Đại lý

Bước sang 2025, Santa Fe lại trở thành một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất thị trường. Nhiều đại lý đồng loạt “xả kho” xe sản xuất năm 2024, hạ giá bản tiêu chuẩn Exclusive xuống chỉ còn 855 triệu đồng, thấp hơn 214 triệu đồng so với niêm yết. Các bản cao hơn như Prestige và Calligraphy Turbo cũng được giảm hơn 200 triệu đồng. Sang đến xe VIN 2025, mức ưu đãi vẫn tiếp tục, phổ biến dưới dạng hỗ trợ 100 % lệ phí trước bạ, tương đương hơn 100 triệu đến khoảng 160 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới được phân phối 5 phiên bản, giá niêm yết từ 1,069-1,365 tỷ đồng. Xe có tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, trang bị gói an toàn SmartSense, động cơ xăng 2.5L cùng hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh trên bản cao. Mẫu xe này gây tranh cãi nhiều nhất ở thiết kế và bỏ tùy chọn máy dầu.

Suzuki Jimny

Khi chính thức ra mắt tại Việt Nam tháng 4/2024, Suzuki Jimny nhanh chóng trở thành “hàng hiếm”. Xe được phân phối 2 phiên bản với giá niêm yết 789 và 799 triệu đồng, nhưng lượng xe về ít khiến nhiều đại lý áp dụng hình thức “bia kèm lạc”. Khách muốn nhận xe ngay phải mua xe đã lắp sẵn phụ kiện hoặc chấp nhận giá chênh cao hơn niêm yết, có nơi bán tới hơn 900 triệu đồng cho bản hai tông màu, tức chênh gần 100 triệu đồng.

Giá Suzuki Jimny ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với các thị trường khác trong khu vực. Ảnh: Đại lý

Chỉ chưa đầy một năm sau, tình thế đảo ngược. Bước sang 2025, các đại lý đồng loạt “xả kho” Jimny sản xuất năm 2024 với mức giảm sâu kỷ lục, có nơi bán còn 690 triệu đồng, thấp hơn 100 triệu so với giá niêm yết. Hiện nay, mẫu xe này vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và giảm thêm khoảng 20 triệu đồng vào giá bán. Mức giảm giá thực tế ở đại lý hiện rơi vào khoảng 80 triệu đồng.

Suzuki Jimny bán tại Việt Nam là bản 3 cửa, 4 chỗ ngồi, sử dụng khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu 4WD - cấu hình hiếm gặp ở tầm giá dưới 800 triệu đồng. Xe dùng động cơ 1.5L, hộp số tự động 4 cấp, công suất 101 mã lực. Chính vì định hướng là xe off-road cỡ nhỏ "chơi nhiều hơn đi lại gia đình", cộng thêm thiết kế kén khách nên việc giảm giá xe cũng là lẽ dễ hiểu.

Toyota Raize

Khi vừa ra mắt năm 2022, Toyota Raize nhanh chóng trở thành hiện tượng trong phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ. Xe nhập khẩu từ Indonesia, nguồn cung hạn chế khiến khách hàng phải chờ tới nửa năm, thậm chí sang năm sau mới được giao. Lợi dụng tình trạng khan hàng, giới buôn xe găm hàng và bán lại với giá cao, có nơi đẩy giá lên gần 600 triệu đồng, chênh tới 60 triệu so với niêm yết. Nhiều người chấp nhận trả thêm 20-30 triệu đồng để mua lại suất cọc hoặc xe “giao ngay”.

Toyota Raize hết "hot" khi phân khúc đã có thêm nhiều đối thủ. Ảnh: Đại lý

Thị trường ô tô hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào khiến Toyota Raize không còn giữ được sức hút như trước. Các đại lý hiện giảm trực tiếp khoảng 15 triệu đồng tiền mặt, tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 485 triệu đồng. Từng có thời điểm, giá Raize còn "rơi" sâu hơn.

Toyota Raize sử dụng khung gầm DNGA, thiết kế vuông vức với đèn chiếu sáng LED, mâm 17 inch, màn hình trung tâm 9 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.0L, hộp số D-CVT và gói an toàn gồm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí.

