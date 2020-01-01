Clip cận cảnh Công an TPHCM vây bắt ‘nóng’ đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền

Theo thông tin trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27/10, đối tượng Trần Minh Tân (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) vào sạp hàng tại chợ Bình Điền, giả vờ mua hàng, sau đó bất ngờ giật túi tiền của chủ sạp rồi bỏ chạy. Bên trong túi có khoảng 100 triệu đồng.

Khi chủ sạp tri hô và đuổi theo, đối tượng rút ra một vật giống súng để đe dọa. Do nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đối tượng đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 9h20' cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô, 1 đồ chơi có hình dạng khẩu súng và 1 con dao. Làm việc với lực lượng chức năng, Tân khai nhận hành vi cướp tài sản và cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp.

Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả từ nhà, điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp. Hiện Công an phường Bình Đông đã tiếp nhận hồ sơ, người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đoạn clip ghi lại cảnh vây bắt "nóng" đối tượng Tân đang nhận được nhiều sự chú ý, theo dõi của dư luận.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

