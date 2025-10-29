VSIP Nghệ An khánh thành nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quang học cao cấp 145 triệu USD

Ngày 28/10, Khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Nguyên, Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, do Tập đoàn Radiant Opto - Electronics (Đài Loan) làm chủ đầu tư.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 7ha, chuyên sản xuất linh kiện điện tử quang học cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF) và đúc khung nhựa (M/F forming). Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1, giai đoạn 2 khu sản xuất và giai đoạn 4.1 khu lưu trú công nhân và chuyên gia.

Ông Vương Dục Siêu, Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics cho biết, nhà máy sẽ tiên phong áp dụng sản xuất thông minh, năng lượng xanh và quản trị bền vững, trở thành trung tâm vận hành quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là biểu tượng cho đổi mới, chất lượng và uy tín của tập đoàn.

Đại diện VSIP Nghệ An, ông Teng Wei Hong, bày tỏ tự hào đồng hành cùng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về linh kiện quang học và module nền. Ông mong muốn tập đoàn sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực địa phương, nội địa hóa chuỗi cung ứng và đưa ngành công nghiệp bán dẫn đến Nghệ An.

Tập đoàn Radiant Opto-Electronic Corp, thành lập năm 1995, là doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan chuyên sản xuất mô-đun đèn nền (BLU) và tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP) cho màn hình LCD.

Sau gần 30 năm hoạt động, công ty đã phát triển quy mô với 15.200 nhân viên cùng các nhà máy tại Đài Loan và Trung Quốc.

Vào tháng 6/2023, Radiant Opto-Electronic Corp thành lập Công ty TNHH Radiant Opto-Electronics Việt Nam. Công ty tại Việt Nam ban đầu có vốn điều lệ 23 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD), đặt trụ sở tại Bắc Ninh, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp.

