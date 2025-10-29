Bí thư Đảng ủy xã được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Dương Tất Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì lý do chuyển công tác.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Quang Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Huy Hùng, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, vì lý do chuyển công tác.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh gồm ông Trần Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Thanh tra tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiện nay gồm ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 55 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên.

Tỉnh Hà Tĩnh có diện tích gần 6.000 km2 và dân số hơn 1,8 triệu người. Hà Tĩnh tỉnh đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân trên 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/ năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 85% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ 2024.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV