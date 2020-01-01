Thường trực HĐND tỉnh ra mắt Hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham dự lễ ra mắt có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh lễ ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 328-KH/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, trọng tâm là xây dựng Hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, Hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh bao gồm: Phần mềm Kỳ họp không giấy của HĐND tỉnh; Phần mềm Họp trực tuyến và phần mềm Hệ thống theo dõi, giải quyết công việc của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Đến nay, cả 3 phần mềm ứng dụng này đã hoàn thiện, chính thức ra mắt và đi vào vận hành đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh

Việc chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ hiện đại hóa toàn bộ quy trình hoạt động trên môi trường điện tử của cơ quan dân cử cấp tỉnh; góp phần nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí, hiệu quả trong xử lý công việc, đáp ứng và phục vụ tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Đây cũng là tiền đề, động lực quan trọng để HĐND các phường, xã tích cực ứng dụng công nghệ số vào giải quyết công việc trong thời gian tới, góp phần xây dựng cơ quan dân cử các cấp của tỉnh Nghệ An tiên phong trong chuyển đổi số.

Hệ thống phần mềm chuyển đổi số mới ra mắt tích hợp nhiều tính năng ưu việt, tập trung vào việc số hóa toàn bộ quy trình công tác của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Các chức năng chính bao gồm: Giảm thiểu tối đa việc in ấn tài liệu, cho phép gửi và quản lý tài liệu họp hoàn toàn trên nền tảng số. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo các đại biểu dễ dàng truy cập và tra cứu thông tin. Tích hợp quy trình tiếp nhận, phân loại, theo dõi và trả lời kiến nghị của cử tri, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường tính minh bạch và hạn chế tình trạng tồn đọng đơn thư. Tích hợp các công cụ hỗ trợ công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết và kết luận sau giám sát, hướng tới mô hình hoạt động không giấy tờ. Hệ thống được thiết kế để có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trục văn bản Quốc gia và hệ sinh thái số chung của Chính phủ, tạo sự đồng bộ trong quản lý và điều hành.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn