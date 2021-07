Xôn xao clip trường Đại học Vinh tổ chức thi đông người trong mùa dịch Covid-19

Hình ảnh hàng trăm sinh viên tập trung trước phòng thi Đại học Vinh khiến nhiều người lo lắng, bất an vì dịch Covid-19 đang căng thẳng.

2 ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin tài khoản có tên T.A. đăng trên nhóm facebook của sinh viên Đại học Vinh phản ánh về việc dù đang trong thời gian dịch Coivd-19 nhưng trường này vẫn tổ chức thi, tập trung đông người khiến nhiều sinh viên, phụ huynh lo lắng.

Kèm theo thông tin phản ánh, người này cũng đăng tải một đoạn clip ngắn thể hiện hàng trăm người đang tập trung đông đúc trước các phòng học của trường Đại học Vinh (TP. Vinh, Nghệ An).

Thông tin phản ánh lên nhóm facebook trường Đại học Vinh về việc trường tổ chức kỳ thi trong mùa dịch Covid-19 khiến dư luận xôn xao.

Trong thông tin chia sẻ, người này cho biết mình là sinh viên khóa K61 của Trường Đại học Vinh. Trong đợt thi kết thúc môn vừa qua, sinh viên này và nhiều người khác phải cách ly y tế vì trong phòng thi có 1 trường hợp F1.

Người này còn chia sẻ thêm, trước khi kỳ thi diễn ra, phụ huynh lo lắng nên đã gọi đến lãnh đạo trường Đại học Vinh để xin hoãn thi vì nhận thấy quá trình di chuyển đến trường sẽ không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên sau đó kỳ thi vẫn được diễn ra.

Sau khi xuất hiện những thông tin này trên mạng xã hội, rất nhiều người, nhiều sinh viên của trường đã tỏ rõ sự quan tâm và bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, đang trong thời kỳ dịch bệnh nguy hiểm nhưng trường Đại học Vinh tổ chức các kỳ thi là không đảm bảo an toàn và rất nguy hiểm.

Hình ảnh được người này chia sẻ và thông tin các sinh viên tập trung đông trong mấy ngày thi kết thúc môn vừa qua tại trường.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng trường Đại học Vinh xác nhận đã nắm bắt được thông tin xôn xao trên mạng xã hội về việc trường tổ chức các kỳ thi trong mùa dịch. Thầy Bằng khẳng định, trường đã tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch.

Cụ thể, thầy Bằng cho biết, căn cứ vào công văn của tỉnh Nghệ An chuyển sang áp dụng chỉ thị 19 từ ngày 19/7 nên trường đã có công văn thông báo việc học, thi của trường diễn ra bình thường. Ít ngày sau, trường tổ chức các buổi thi kết thúc môn học cho sinh viên.

"Vì ảnh hưởng của dịch, sinh viên ở nhiều nơi khác nhau nên nhà trường đã tổ chức nhiều đợt thi kết thúc môn học chứ không tổ chức một lần như trước. Trường cũng thông báo cho các sinh viên thấy nếu đủ điều kiện như không thuộc các diện cách ly, không ở vùng dịch thì đăng ký tham dự kỳ thi. Những sinh viên không đủ điều kiện có thể thi vào đợt khác chứ không bắt buộc thi đợt này.

Trong quá trình thi, trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như giãn cách, khai báo y tế, 5K, một phòng thi không tập trung quá 30 người.

Trong phòng thi đảm bảo giãn cách, nước sát khuẩn, bàn cách nhau 2m", thầy Bằng nói và cho biết, quá trình sinh viên đi trên đường thì ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Khi biết tin có một số sinh viên thuộc diện F1,F2 thì trường đã cho các em cách ly tại nhà và tổ chức xét nghiệm đầy đủ.

Your browser does not support the video tag.

Video đông người tập trung trước các phòng thi trường Đại học Vinh (Nghệ An) gây xôn xao dư luận

Gửi công văn đề nghị công an vào cuộc làm rõ

Liên quan đến trường hợp phản ánh thông tin kỳ thi lên facebook, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh cho biết phía nhà trường đã kiểm tra thì phát hiện tài khoản facebook này không phải là của em sinh viên nào mà chỉ là tài khoản ảo.

Về đoạn clip ghi lại cảnh đông sinh viên tập trung trước các phòng thi, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh cho biết hình ảnh này diễn ra tại trường nhưng không phải diễn ra vài ngày nay mà có thể từ mấy ngày trước.

Hình ảnh clip ghi lại các sinh viên có đeo khẩu trang nhưng lại tập trung đông người.

Trong sáng 29/7, trường Đại học Vinh cũng đã có công văn gửi Phòng An ninh mạng Công an Nghệ An đề nghị làm rõ tài khoản facebook cũng như mục đích của việc đăng tải thông tin này lên mạng xã hội.

"Các môn thi có thể chuyển sang trực tuyến thì nhà trường đã chuyển sang thi trực tuyến với khoảng 50% môn học. Những môn không thể thi trực tuyến được thì phải thi tại trường. Hiện phía trường vẫn đang tổ chức thi rải rác các môn và dự kiến hết tháng 8 mới xong.

Nhóm facebook này trước kia là của các cựu sinh viên trường lập ra, quản lý. Nhưng khoảng 10 ngày trước thì bị hacker chiếm đoạt mất. Những người này yêu cầu mua lại 20 triệu đồng. Phía trường có đăng một số thông tin để nói rõ về thông tin xôn xao này nhưng bị chặn không đăng được", Hiệu trưởng trường Đại học Vinh chia sẻ thêm.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị