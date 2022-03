Xe quá khổ quá tải tung hành, CSGT ra quân xử lý nhưng không xuể?

Sáng 8.3, phóng viên có mặt tại thị trấn Đô Lương (Nghệ An), ghi nhận nhiều xe tải có hiện tượng quá khổ quá tải lưu hành trên tuyến đường Quốc lộ 7 đi qua khu vực thị trấn. Những chiếc xe tải lớn, thành thùng rất cao, có dấu hiệu cơi nới và chở quá tải trọng, mỗi khi đi qua phát ra những âm thanh rất lớn.

Xe bồn tải trọng “khủng” vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 7 vào sáng 8.3. Ảnh: QĐ



“Ngày nào cũng thấy rất nhiều xe như vậy chạy qua đây”, một người dân địa phương cho biết.

Những chiếc xe bồn, xe đầu kéo với kích thước và trọng tải "khủng" lưu thông ngày đêm, làm nhiều người cảm thấy lo lắng cho tình trạng an toàn giao thông và tuổi thọ đường sá.

Xuất hiện một số xe tải gắn logo THA và GT phía đầu xe, mặc dù không được cơ quan chức năng công nhận nhưng một số tổ chức, doanh nghiệp tự ý sử dụng.

Một xe ôtô tải tự gắn logo THA vào phía đầu xe. Ảnh: QĐ

Trước đó, phóng viên đi dọc Quốc lộ 48 qua thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) và huyện Quỳ Châu, cũng ghi nhận hàng loạt xe tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu hành.

Trên đường Hồ Chí Minh đi qua trước cổng nhà máy sữa TH, phóng viên ghi nhận xe tải 37C04431 chở đất vun cao nhưng không có bạt che đậy.

Xe tải với kích thước và trọng tải “khủng” lưu thông với tốc độ cao đe dọa tuổi thọ đường sá và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: QĐ

“Mỗi khi có xe tải lớn chạy qua, người đi xe máy phải nép sát vào lề đường vì sợ va quẹt, tai nạn, do đường hẹp, xe tải chạy tốc độ cao. Về tải trọng thì chúng tôi không biết, nhưng thấy nhiều xe chở mía, keo chất cao như núi” – ông Lê Văn An - một người dân thị trấn Nghĩa Đàn cho biết.

Xe có dấu hiệu quá tải chạy trên quốc lộ 48 đi qua địa phận xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ảnh: QĐ



Được biết, tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động trên các tuyến đường là thực trạng được phản ánh nhiều tại Nghệ An trong thời gian qua.

Ngày 8.3, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng CGST thường xuyên tiến hành tuần tra, xử lý các hiện tượng vi phạm, trong đó có tình trạng chở quá tải, cơi nới thành thùng.

Xe tải chở đất vun cao không bạt chạy trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: QĐ

Năm 2021, Công an tỉnh phát hiện, lập biên bản vi phạm 1.444 trường hợp chở hàng quá tải, 1.165 trường hợp chở hàng quá khổ, xử phạt 10.535.630.000 đồng.

Từ ngày 1.1 đến 28.2.2022, lực lượng CSGT đường bộ phát hiện, lập biên bản vi phạm 186 trường hợp chở hàng quá tải, 190 trường hợp chở hàng quá khổ, 51 trường hợp thay đổi kích thước thành thùng xe.

Xe thành thùng “khủng” chạy trên Quốc lộ 7 vào chiều 7.3. Ảnh: QĐ

“Lực lượng CSGT đã tập trung tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải, nhưng thực tế vẫn tồn tại tình trạng này do người dân cố tình vi phạm, trốn tránh cơ quan chức năng.

Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát xử lý các hiện tượng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trong dịp tháng 3 này” – đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

