Quỳnh Lưu tiêu hủy hơn 12 tấn mỡ lợn bẩn trên đường đi tiêu thụ

Các lực lượng bốc dỡ hàng hóa xuống tiêu hủy.

Được biết, số mỡ lợn này được công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ tối 20/2/2021, tại xóm 9, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu). Khi đó, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C - 72266 do Vũ Quang Tiến, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển.

Hơn 12 tấn mỡ lợn bẩn được đưa đến tập kết tại bãi rác Ngọc Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 116 bì mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu, có khối lượng khoảng hơn 10 tấn. Qua làm việc với lái xe và tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà máy nước xã Quỳnh Yên, công an huyện phát hiện, thu giữ thêm 2 tấn mỡ động vật, bốc mùi hôi thối cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc chế biến mỡ heo. Toàn bộ số mỡ động vật thu giữ có tổng khối lượng hơn 12 tấn.

Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành xử lí toàn bộ số mỡ lợn thu giữ được theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra số mỡ động vật thu giữ nêu trên do đối tượng Bùi Thị Tân (SN 1975) và Nguyễn Văn Trung (SN 1987) đều trú tại xóm 8, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) thu gom, tái chế và thuê xe vận chuyển ra một số tỉnh phía bắc tiêu thụ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành xử lí toàn bộ số mỡ lợn thu giữ được theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An