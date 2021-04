Họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca nhập cảnh dương tính với Covid-19

Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Con Cuông.



Báo cáo nhanh tình hình cách ly, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm các lao động trở về từ Nhật Bản đang cách ly tại Nghệ An trong sáng 16/4, bác sĩ Phạm Đình Du - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Khách sạn Mường Thanh Con Cuông hiện đảm bảo điều kiện cách ly theo yêu cầu, tránh tình trạng lây chéo. Việc điều tra dịch tễ 2 trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 gặp nhiều khó khăn, do 2 trường hợp này có lịch trình khá phức tạp khi ở Nhật Bản. Trong quá trình bay về nước và di chuyển về khu cách ly, 2 trường hợp này có tiếp xúc, trò chuyện cùng một số hành khách khác trong cùng chuyến.

“Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ; lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 2 trường hợp dương tính; đồng thời chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm tổng thể lần 2 cho 222 công dân còn lại”, Bác sĩ Phạm Đình Du cho hay.

Với kinh nghiệm từng giúp Đà Nẵng phòng chống Covid-19, bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho rằng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam đã chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp đón bệnh nhân vào điều trị. Tuy nhiên, đơn vị hiện mới đáp ứng được số lượng bệnh nhân ít, bệnh nhân nhẹ không cần đến việc xét nghiệm và phẫu thuật. “Bệnh viện cần chuẩn bị kịch bản cho tình huống bệnh nhân Covid-19 tăng lên. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc kiểm soát bệnh, vận hành quy trình một chiều trong khu điều trị để ngăn chặn việc lây nhiễm trong bệnh viện; cần rà soát, tăng cường bồi dưỡng thêm kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế; bổ sung bảng biển hướng dẫn. Bệnh viện cũng cần phân bổ công tác, đảm bảo điều kiện sinh hoạt lâu dài cho cán bộ y tế trực. Bệnh viện HNĐK Nghệ An hiện sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam trong việc điều trị bệnh nhân nặng”, bác sĩ Trịnh Xuân Nam đề nghị.

Tại cuộc họp, các thành viên cùng phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh, công tác đảm bảo cách ly tại khách sạn và nêu ra các phương án xử lý tình huống dịch.

Toàn cảnh cuộc họp.



Kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cấp, ngành, các đơn vị và huyện Con Cuông trong việc đáp ứng tình huống dịch. Hiện tại, Nghệ An đang khống chế tốt tình huống dịch, song không vì thế được chủ quan. Các cấp, ngành và huyện Con Cuông cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung phòng chống dịch bệnh, điều trị cho bệnh nhân; đáp ứng mọi tình huống dịch.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu, tiếp tục rà soát công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam trên tinh thần “4 tại chỗ”, kịp thời bổ sung những thiếu sót, đáp ứng tốt các điều kiện điều trị. Bệnh viện HNĐK Nghệ An cử 1 tổ công tác hỗ trợ tối đa cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến nặng sẽ chuyển bệnh nhân xuống điều trị tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục hướng dẫn huyện Con Cuông trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác cách ly; sớm lấy mẫu xét nghiệm các công dân đang cách ly; bố trí 1 kíp thường trực chống dịch tại huyện Con Cuông; đồng thời hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Y tế.

Trong 2 ngày 17-18/4, triển khai tiêm vaccine phòng dịch cho cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam và cán bộ, nhân viên phục vụ tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông; Đồng thời triển khai tiêu độc khử trùng, phun hóa chất phòng dịch; siết chặt công tác phân luồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại khu cách ly; triển khai công tác điều trị bệnh nhân đảm bảo đúng quy định.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh đề nghị tăng cường công tác an ninh, đảm bảo hoạt động cách ly diễn ra an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện Con Cuông tăng cường công tác an ninh, đảm bảo hoạt động cách ly diễn ra trật tự an toàn, không để người ra vào phát tán nguy cơ lây nhiễm; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ huyện Con Cuông đảm bảo công tác bảo vệ vòng ngoài khu cách ly.

Tác giả: An Duyên

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn