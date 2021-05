Đối tượng nổ súng giết hai người ở Nghệ An từng bị Bộ Công an truy nã

Đối tượng Cao Trọng Phú tại CQĐT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: TA

Chiều 3.5, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Trọng Phú (SN 1962) trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh về tội “giết người".

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mục “Quản lý đối tượng truy nã” có đăng thông tin đối tượng Cao Tỷ Phú (SN 1962, là nam giới, quê Nghệ An, hộ khẩu thường trú 33E Cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) phạm tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử”.

Thông tin truy nã đối tượng Cao Tỷ Phú trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ảnh: QĐ

Quyết định truy nã số 143 ngày 13.1.2004 do Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an ra quyết định.

Được biết, đến ngày 12.9.2011, Cao Tỷ Phú đã bị trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 3.5, trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đối tượng Cao Trọng Phú từng bị Bộ Công truy nã (với tên Cao Tỷ Phú - PV), nhưng sau đó đã bị bắt và thi hành án xong.

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 30.4, người dân tại xóm 7, xã Nghi Kim nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Phú, sau đó phát hiện 2 xác người đàn ông nằm trước nhà ông này. Sau khi bị công an bao vây và được vận động, Cao Trọng Phú đã đầu thú và thừa nhận hành vi dùng súng bắn chết 2 người đàn ông nói trên.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Cao Trọng Phú từng có thời gian làm ăn ở Campuchia, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Cao Trọng Phú khai mua súng ở Campuchia để phòng thân.

