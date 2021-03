Bắt 2 thanh niên mua ma túy về "giải khuây"

Các đối tượng khai nhận, ngày 29/3/2021, Chích Văn Trung rủ Moong Văn May đi chơi nhà bạn gái tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ngồi chơi được một lúc, Trung rủ bạn gái đi chơi tại Thị trấn Mường Xén nhưng bạn gái không đồng ý nên Trung và May bỏ ra về. Trên đường về đến bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Trung và May gặp một người đàn ông không quen biết thì được người này gợi ý bán ma túy.

Đang buồn bực vì bạn gái từ chối đi chơi nên Trung bàn với May góp mỗi người 50.000 đồng mua ma túy sử dụng cho khuây khỏa thì May đồng ý. Sau khi mua được ma túy, Trung cất dấu trong người rồi chở May đi vào khu vực rừng thuộc xã Huồi Tụ để sử dụng thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang.

Hai đối tượng Chích Văn Trung và Moong Văn May.

Ngày 30/3/2021, Công an huyện Kỳ Sơn thành lập Hội đồng mở niêm phong đã xác định khối lượng ma túy thu giữ của hai đối tượng là 0,4 gam. Hiện Chích Văn Trung và Moong Văn May đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An