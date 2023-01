Lý do Nghệ An dừng tổ chức Đêm hội Sắc Xuân miền Tây

Nghệ An dừng Đêm hội Sắc Xuân miền Tây để đảm bảo thời gian, chất lượng chương trình. Ảnh: Hồ Phương

Ngày 11.1, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết đã có văn bản thông báo về việc dừng dừng tổ chức sự kiện Đêm hội Sắc Xuân miền Tây trong dịp Tết Nguyên đán và chuyển sang thời điểm khác.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 928 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã triển khai làm việc với các đơn vị, địa phương để chuẩn bị cho chương trình Đêm hội. Căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo thời gian, chất lượng cho chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh cho điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Đêm hội sang tháng 2.2023.

UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 178 truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long về việc dừng tổ chức Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2023.

Theo đó, do sau Tết Nguyên Đán các địa phương bận triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, vì vậy dừng tổ chức chương trình Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2023 tại huyện Nghĩa Đàn. Giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của năm 2023, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trước đó, vào ngày 26.12.2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 928 về việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây vào ngày 11-12.1.2023 tại Quảng trường huyện Nghĩa Đàn.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động