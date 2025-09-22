Thủ môn Trần Trung Kiên: 'Người nhện' của U23 Việt Nam

Thủ môn Trần Trung Kiên trong một tình huống cản phá thành công trận Hoàng Anh Gia Lai hòa Hà Nội tại sân Hàng Đẫy, ngày 23/8. Ảnh: VPF

Từ những pha cứu thua quyết định tại V-League, giải U23 vô địch Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U23 châu Á 2026, anh đang từng bước khẳng định tiềm năng trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

“Vua bắt penalty” U21 quốc gia

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2026 tại bảng C, Trung Kiên đã xuất sắc giữ sạch lưới, góp công lớn giúp U23 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết giải châu lục. Nhiều người có thể nghĩ rằng ba đối thủ Singapore, Bangladesh và Yemen không tạo nhiều áp lực, nhưng trong trận quyết định với U23 Yemen, hàng phòng ngự Việt Nam nhiều lần để các mũi nhọn đối phương thoát xuống. Nếu không có sự xuất sắc của Trung Kiên, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Sau những gì Trung Kiên thể hiện, anh được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Với phản xạ xuất sắc, nhạy bén và bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng, thủ môn 22 tuổi cùng các đồng đội sẽ tạo dựng được hàng thủ vững vàng, nền tảng chắc chắn cho các phương án tấn công. Thành tích của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ và bản lĩnh của Trung Kiên.

Không chỉ ở vòng loại U23 châu Á, trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, gặp Indonesia trên sân Bung Karno tối 29/7, Trung Kiên thi đấu chắc chắn, trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phòng ngự - phản công của U23 Việt Nam.

Thủ thành 22 tuổi hóa giải thành công các đường bóng bổng của Indonesia và hai lần chiến thắng trong các pha đối mặt với bộ đôi tiền đạo nguy hiểm Jens Raven - Rayhan Hannan. Nhìn lại cả giải, anh chỉ để thủng lưới hai bàn/4 trận, góp công giúp đội nhà lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U23 khu vực.

Trung Kiên sinh năm 2003, trưởng thành từ Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Với chiều cao lý tưởng, anh nổi bật ngay từ lứa năng khiếu, nhưng như nhiều thủ môn trẻ, điểm yếu lúc bấy giờ là kinh nghiệm trận mạc và sự tự tin trong những tình huống quyết định.

Năm 2023, Trung Kiên được đôn lên đội một Hoàng Anh Gia Lai nhưng chủ yếu ngồi dự bị, học hỏi từ các đàn anh kỳ cựu như Tuấn Linh, Tiến Dũng. Tuy nhiên, các buổi tập dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên, cùng những bài rèn phản xạ, bắt penalty và phối hợp phòng ngự, giúp Trung Kiên tích lũy kỹ năng quý giá, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Bước ngoặt từ Vòng chung kết U21 quốc gia 2024, khi Trung Kiên góp công lớn giúp U21 Hoàng Anh Gia Lai vô địch và được vinh danh “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Đặc biệt, U21 Hoàng Anh Gia Lai lần lượt vượt qua Hà Nội (tứ kết), Quảng Nam (bán kết) và PVF (chung kết), cả ba trận đều thắng sau loạt luân lưu.

Chưa từng có đội nào vô địch U21 quốc gia theo cách… đá penalty như U21 Hoàng Anh Gia Lai với Trung Kiên trong khung thành. Những pha cứu thua mang tính quyết định này thể hiện khả năng đọc trận đấu, phán đoán tình huống và tâm lý vững vàng, phẩm chất không phải thủ môn trẻ nào cũng có. Từ đó, anh được gắn biệt danh “vua bắt penalty” của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời được trao cơ hội bắt chính cho đội bóng phố Núi.

Không chỉ tỏa sáng ở các giải trẻ, Trung Kiên còn liên tục thể hiện đẳng cấp ở sân chơi chuyên nghiệp. Tại vòng 1/8 cúp Quốc gia 2024 - 2025, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tung Trung Kiên vào sân đúng thời điểm đá luân lưu với Bình Phước. Anh cản phá 2 quả phạt đền, giúp Hoàng Anh Gia Lai giành vé đi tiếp. Ở

V-League 2024 - 2025, Trung Kiên từng nhiều lần giúp đội nhà thoát thua từ chấm 11m, đơn cử là trận gặp Đà Nẵng khi anh đổ người cản phá thành công cú sút của Yuri Almeida. Tuy Hoàng Anh Gia Lai chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 V-League 2024 - 2025, song mùa giải này là sân khấu để Trung Kiên bước ra ánh sáng.

Trung Kiên sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa chiều cao lý tưởng, phản xạ nhanh nhạy và phán đoán chính xác. Điểm mạnh của anh còn là sự bình tĩnh trước áp lực và chỉ huy hàng phòng ngự như một “nhạc trưởng”. Trong giai đoạn đầu V-League 2025 - 2026, Trung Kiên tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt trận hòa Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Đội chủ nhà có 21 pha dứt điểm nhưng bất lực trước “người nhện” Trung Kiên, trong đó anh có không dưới 4 pha cứu thua ngoạn mục trước các tình huống tưởng chừng thành bàn của Phạm Tuấn Hải, Lê Xuân Tú, Luiz Fernando. “Trung Kiên đã chơi tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc. Đây là trận đấu đỉnh cao của cậu ấy”, huấn luyện viên Lê Quang Trãi khen ngợi.

Trận gặp Công an TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2025 - 2026 ngày 28/8 trên sân Thống Nhất, Trung Kiên có pha cứu thua đẳng cấp, bình luận nhà đài phải thốt lên như thủ môn David de Gea giai đoạn đỉnh cao khoác áo Man Utd.

Trong tình huống này, tiền vệ Endrick của Công an TP Hồ Chí Minh có bóng bên ngoài vòng 16m50 và thoải mái vung chân dứt điểm. Bóng đi căng, vòng cung xoáy vào sát mép cột dọc khung thành Hoàng Anh Gia Lai. Cứ ngỡ bàn thắng cho đội chủ nhà, thế nhưng, Trung Kiên đã bay người bắt gọn, chứ không phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Pha cản phá này tương tự tình huống phút 55, trận Barca gặp Man Utd ngày 17/2/2023. Raphinha nhận bóng từ ngoài vùng cấm rồi tung cú sút hết tầm chân. Bóng đi với lực căng nhưng David de Gea vẫn có thể bay người và thực hiện pha bắt dính đầy ấn tượng.

Trung Kiên với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: INT

Cơ hội vàng từ chiến lược trẻ hóa

Từ khi nắm đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik xây dựng công thức riêng để chọn thủ môn. Hai thủ thành Việt kiều là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip từng cạnh tranh trực tiếp, nhưng Nguyễn Đình Triệu (33 tuổi) mới là người bắt chính và chơi nổi bật ở ASEAN Cup 2024.

Trong các đợt tập trung, chiến lược gia người Hàn luôn chọn thêm hai thủ môn khác dựa trên độ tuổi và phong độ V-League. Nhiều gương mặt trẻ được triệu tập như Văn Chuẩn, Xuân Hoàng, Văn Việt và Trung Kiên, nhưng chỉ thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định năng lực số 1 U23 Việt Nam và có thể thay thế đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Một vấn đề nữa, sau giai đoạn “khủng hoảng thừa” thủ môn, vị trí người gác đền đội tuyển Việt Nam hiện đối mặt nhiều khó khăn. Trong đợt tập trung tháng 3/2025, Nguyễn Filip vắng mặt vì lý do cá nhân, Đặng Văn Lâm không được triệu tập. Đến đợt tập trung tháng 6 và 9, Văn Lâm tiếp tục vắng mặt, đánh dấu gần một năm không lên tuyển.

Lần cuối anh khoác áo đội tuyển là chuyến tập huấn Hàn Quốc trước ASEAN Cup 2024, nhưng chấn thương khiến thủ môn này không kịp thi đấu giải chính thức. Nguyễn Filip trở lại và bắt chính trận Việt Nam thua 0-4 Malaysia vòng loại ASIAN Cup 2027. Đình Triệu bước sang 34 tuổi, gặp chấn thương và chưa lấy lại phong độ.

Lúc này, chiến lược trẻ hóa của ông Kim mở ra cơ hội lớn cho Trung Kiên. Khi các đàn anh gặp hạn chế về phong độ, chấn thương hoặc tuổi tác, cánh cửa đội tuyển rộng mở hơn bao giờ hết. Trung Kiên đã khẳng định năng lực tại U23 Việt Nam và sẵn sàng thay thế vị trí thủ môn chính ở đội tuyển quốc gia.

Trung Kiên nổi bật với chiều cao 1,91m trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh: INT

Ông Kim từng thành công khi “cất” Nguyễn Filip để thay bằng Đình Triệu tại ASEAN Cup 2024. Đến nay, đội tuyển Việt Nam cần có sự lựa chọn bảo đảm trong khung thành, hoặc sự thay thế chất lượng. Tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận vòng loại ASIAN Cup 2027, đối thủ là Nepal. Đây là cơ hội vàng để ông Kim đặt niềm tin vào Trung Kiên, vừa là tạo được sự kế cận cho đội tuyển, đồng thời giúp anh rèn giũa cho chiến dịch SEA Games 33.

Như vậy, có thể thấy câu chuyện của Trung Kiên nhấn mạnh tầm quan trọng đầu tư và phát triển cầu thủ trẻ bài bản. Từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, tích lũy kinh nghiệm trong giai đoạn dự bị và không ngừng học hỏi, thủ môn sinh năm 2003 này đã xây dựng nền tảng vững chắc về chuyên môn, vững vàng về tâm lý.

Những pha cứu thua xuất sắc tại vòng loại U23 châu Á và V-League không chỉ mang về điểm số quý giá, mà còn chứng minh khả năng đối mặt áp lực lớn - phẩm chất cần có của thủ môn hàng đầu. Trung Kiên hội tụ đủ điều kiện để trở thành thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Chia sẻ với truyền thông, Trung Kiên cho biết: Đối với tôi thì 3 trận đấu giữ sạch lưới không chỉ là thành công của riêng cá nhân mình, mà còn là sự chung tay của toàn đội. Tôi và 3 trung vệ đã cùng thi đấu với nhau xuyên suốt giải U23 vô địch Đông Nam Á vừa rồi nên có được sự gắn kết cần thiết. Sau vòng loại U23 châu Á, toàn đội sẽ dồn sự tập trung cho SEA Games. Mỗi lần tập trung cùng đội tuyển, các thành viên sẽ cố gắng hết mình để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn