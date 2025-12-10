Thái Lan sai sót nghiêm trọng về hình ảnh lãnh thổ Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 33

Hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng chỉ có phần đất liền - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều hạt sạn diễn ra trong lễ khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan. Trong đó sai sót nghiêm trọng nhất chính là khi hiển thị bản đồ Việt Nam. Theo đó, hình ảnh được trình chiếu chỉ bao gồm phần đất liền, thiếu hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sai sót đáng trách này của nước chủ nhà Thái Lan nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết, Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp, xử lý vụ việc nêu trên.



Trước đó, liên quan đến Việt Nam, bóng đá Thái Lan từng 2 lần sai quốc kỳ, từ lễ bốc thăm giải trẻ futsal đến lịch thi đấu trên trang chủ SEA Games. Đáng nói ở lần hiển thị sai cờ trên trang chủ, BTC chỉ âm thầm xóa lịch thi đấu khỏi fanpage, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay lời xin lỗi chính thức nào.

Indonesia bị sai cờ với Singapore - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ Việt Nam, Indonesia cũng bị sai cờ. Cụ thể, trong phân đoạn nhắc lại kỳ SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, thay vì chiếu quốc kỳ nước chủ nhà thì quốc kỳ xuất hiện lại là của Singapore. Sự cố nhanh chóng được khán giả có mặt trên sân và cộng đồng mạng phát hiện.

Chương trình cũng còn nhiều hạt sạn khác. Chương trình bị để trống khoảng 30 phút do trục trặc. Bộ đôi dẫn chương trình cố gắng ứng biến bằng cách khuấy động bầu không khí các khán đài nhưng vẫn có khoảng thời gian dài cả sân vận động chỉ phát nhạc mà không có tiết mục biểu diễn nào.

Đến phần trình diễn nghệ thuật, một trong 11 khối đèn LED tượng trưng cho 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 bị tắt giữa chừng. Một trong 2 chiếc mô tô nước cũng gặp trục trặc trong giây lát khiến các vũ công không biểu diễn được như ý.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn